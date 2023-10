Sénégal: Pour l'élection d'Amadou Ba à la Présidentielle - Le ministre Moussa Baldé mobilise plus de deux mille chefs de Village de la région de Kolda

Le Professeur Moussa Baldé, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Président du Conseil départemental de Kolda, a fait fort, ce samedi, dans la région éponyme. À Kolda, au quartier Saré Moussa, se sont donnés rendez-vous plus de... deux mille Chefs de Village venus de tous les coins et recoins de la région.

De Madina Yoro Foulah à Vélingara. Et c'était pour délivrer, en choeur, un message clair, net et limpide : «Oui» au choix du Président Macky Sall qui a désigné le Premier ministre Amadou Bâ pour porter à l'élection présidentielle de février prochains, les couleurs de la coalition au pouvoir, Benno bokk yakaar (Bby).

Dans une région où le monde paysan pèse d'un poids déterminant, les participants à cette Assemblée générale ont félicité l'organisateur, et pris un engagement ferme : chaque Chef de Village s'est fixé un minimum de dix (10) parrains. En somme, au bas mot, plus de vingt mille parrainages.

Pour finir, les participants à cette rencontre mobilisatrice ont produit une «Résolution» (lire ci-dessous) dans laquelle ils s'engagent à élire Amadou Bâ «dès le premier tour de l'élection présidentielle, au soir du 25 février 2024». Salla Guèye

RÉSOLUTION FINALE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES CHEFS DE VILLAGES DE LA RÉGION DE KOLDA

Ce samedi 07 octobre 2023, s'est tenue une Assemblée générale régionale à Saré Moussa réunissant tous les Chefs de Villages venus de tous les coins des départements de Madina Yoro Foulah, Vélingara et Kolda, sous la présidence effective du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, et Président du Conseil départemental de Kolda, le Professeur Moussa Baldé.

M; Baldé était à la tête d'une importante délégation de la coalition présidentielle majoritaire «Benno bokk yakaar» élargie à la grande mouvance présidentielle, composée de hautes personnalités : ministre-Conseiller spécial à la Présidence ; Président de Conseil d'administrateur ; Directeurs généraux de sociétés nationales ; Présidents de Conseil départemental ; Députés ; Conseillers du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), et du Conseil économique, social et environnemental (Cese) de Vélingara, Madina Yoro Foulah et Kolda. Il était aussi accompagné par les maires, des cadres et responsables politiques de toute la région.

Considérant les grandes et inédites réalisations du Président Macky Sall en matière d'infrastructures routières, par exemple, la route nationale 06 de Jogué à Gouloumbou, le pont révolutionnaire de la transgambienne, le bond qualitatif dans l'éclairage public, qui a tiré des ténèbres nombre de nos villages des contrées périphériques et les plus lointaines ;

Considérant les avancées notoires constatées pour l'accès à l'eau potable, à la connectivité, dans l'assainissement du cadre de vie dans des villages, ce qui était inespéré, il y a juste cinq années, permettant de développer, dans un pertinent souci d'équité territoriale, les ressources agricoles, génératrices de revenus pour et par les populations ;

Considérant les efforts notoires de mécanisation et d'allègement des travaux agricoles avec des rendements en constante croissance ;

Considérant les efforts de la Couverture maladie universelle (CMU), la gratuité totale des soins et prestations comme dans le traitement de cancers, la césarienne, la dialyse ;

Considérant l'accès facilité et l'augmentation conséquente des bourses de sécurité familiale, et aux cartes d'égalité de chance ;

Considérant la portée significative de relèvement institutionnel du statut du Chef de Village, premier représentant de l'État au niveau des villages ;

Considérant l'octroi d'un véhicule flambant neuf à chacun des quatorze (14) Présidents de Région de l'Association des Chefs de Village ;

Considérant l'importance de l'adoption et de la régularisation de la motivation du Chef de Village, décision très significative du Chef de l'État, Son Excellence le Président de la République Macky Sall ;

Considérant la confiance et l'intérêt majeur que le Président Macky Sall porte au Professeur Moussa Baldé et à tous les enfants du Fouladou en général, en les faisant accéder à des postes stratégiques par la nomination ou l'élection, toutes choses qui sont inédites pour les Koldois ;

Considérant l'élan démocratique et pacifique apporté à un Sénégal vitrine de la démocratie en Afrique et de par le monde, pour un Sénégal de paix pour tous et par tous par la sage et judicieuse décision du Président Macky Sall de renoncer à demander aux Sénégalais un deuxième mandat de cinq années, alors que la Loi l'autorise à le faire, ce qui magnifie sa grandeur et le fait entrer à jamais dans les annales de l'Histoire ;

Considérant le choix cohérent et logique du Chef de l'Etat porté sur l'homme d'État, le Premier ministre Amadou Bâ, doté d'une expérience plurielle de fonctionnaire sorti de l'une des plus prestigieuses écoles d'Afrique, voire du monde, ayant été un brillant Directeur général des Impôts et Domaines, plusieurs fois ministre (Économie et Finances ; Affaires étrangères ; Élevage ; Sports cumulativement au poste de Premier ministre), nous, Chefs de Villages de la région de Kolda, estimons qu'Amadou BA est le candidat le mieux indiqué pour une victoire éclatante de la grande majorité présidentielle au soir du 25 février 2024, pour poursuivre et booster les investissements porteurs de l'émergence de territoires viables et compétitifs conformément aux objectifs salutaires du Pse qu'il a mis en oeuvre et coordonné avec brio,estimons que le Premier ministre Amadou Bâ est le meilleur présidentiable pour une amélioration substantielle des revenus et des conditions d'exercice des Chefs de Villages du Sénégal, pour la prise en charge efficiente de leur capacitation professionnelle et leur accompagnement social voire sanitaire.

C'est pourquoi, nous, les Chefs de Village de la région de Kolda, mobilisés aux côtés et derrière le ministre, Professeur Moussa Baldé, à l'unanimité des deux mille présents à cette Assemblée générale, avons dit «Oui» au choix du Président Macky Sall, adoptons unanimement et par acclamation cette résolution de soutien au Premier ministre Amadou Bâ, et nous engageons à le porter à la Présidence de la République du Sénégal, dès le premier tour de l'élection présidentielle, au soir du 25 février 2024.

Vive le Président Macky Sall !

Vive le candidat Amadou Bâ, futur Président de la République !

Vive le Professeur Moussa Baldé, ministre et Président du Conseil départemental de Kolda !

Vive la mouvance présidentielle élargie !

Vive le Sénégal !