Tunisie: EST-USM (2-0) - Des 'Sang et Or' inspirés ...

Ben hmida et l'EST gagnent sans soucis (Photo : Mokhtar hmima)

Plus déterminés, les hommes de Tarek Thabet ont su imposer leur loi sans trop se dépenser, ni prendre de risques inutiles.

EST : Memmiche, Amamou, Meriah, Ben Ali, Ben Hamida, Tka, El Ayeb, Sasse (Derbali 67', puis Ouahabi 84'), Bouguerra (Sahli 90'+4), Ghacha et Sowe (Rodrigues 67').

USM : Ben Saïd, Nefzi (Cheikh 78'), Baccar, Zegui, Ben Salem, Dridi, Sarr, Orkuma (Mannai 46'), Mhirssi (Ait Malek 78'), Jebali (Aloui 90') et Traoré.

Sans round d'observation, les hommes de Tarek Thabet sont entrés dans le vif du sujet.

Inspirés, les "Sang et Or" ont su imposer leur loi durant la première période de jeu.

Une première grosse occasion créée par Keba Sow qui accéléra en pleine surface de réparation, mais le portier usémiste Ben Saïd, plus rapide, lui barra la route avant de s'emparer du ballon (20').

Cinq minutes plus tard, les Espérantistes allaient concrétiser leur domination.

Se faufilant sur le couloir gauche, Oussema Bouguerra s'est fait faucher par Mohamed Amine Nefzi en pleine surface de réparation. Sans hésitation, l'arbitre accorda un penalty, transformé par Yassine Meriah (27').

Et les "Sang et Or" de parvenir à préserver leur ascendant jusqu'à la mi-temps.

En seconde période de jeu, le coach usémsite, Mohamed Kouki, a joué d'entrée la carte du milieu offensif Fayçal Mannai qui a pris la place de Okruma.

Un changement suivi d'un autre plus tard avec l'entrée d'Ait Malek.

Les Monastiriens ont réussi à rendre les débats plus équilibrés, sans plus.

De leur côté, les Espérantistes ont su calmer les ardeurs des attaquants usémistes et éviter que Memmiche ne se trouve en danger.

Aucun risque inutile n'a été pris par la défense espérantiste avant que l'attaque ne tue le match par un deuxième but : servi sur un plateau par Bouguerra de la gauche, Rodrigues n'avait qu'à compléter le travail en logeant, d'une pichenette, la balle dans les filets d'un Béchir Ben Saïd impuissant (83').

Et les "Sang et Or", inspirés et réalistes, de signer une victoire amplement méritée.