Tunisie: Les coupes de cheveux de la saison 2023

Courts, longs, dégradés, effilés sans ou avec frange... cette année, on porte les coupes de cheveux rétro, à la manière des stars et it-girls des années 70/80 et qui restent incontournables ! Des coiffures faciles à porter au naturel ou broshinguées pour donner du style à tout votre look ! A adopter sans hésitation pour une jolie crinière bien soignée et élégante !

Adopter une nouvelle coupe de cheveux afin de rafraîchir son crâne et se débarrasser des pointes fourchues, après les bains du soleil, le sel et le chlore de la piscine de l'été, s'avère un geste très bénéfique pour notre chevelure, alors pourquoi ne pas faire d'une pierre un seul coup ? Changer de coupe et de couleur et aérer sa crinière avec un nouveau look ? Votre crinière vous en remerciera !

Dans ce numéro notamment, on vous proposera les meilleurs looks et coupes de cheveux tendance pour bien démarrer la nouvelle saison.

Pour cette saison, on adopte la coupe au carré ! Incontournable, indémodable et toujours présente sur la scène de la mode en matière de coiffure, elle est facile à porter.

Un carré court, arrivant jusqu'au menton ou encore plus long, à la nuque, a l'avantage d'être porté au naturel, bouclé ou bien lisse, broshingué.

Il donne du style à votre look si l'on décide de le porter avec une frange, et il peut être adopté par tous les âges, adolescentes comme adultes...

Si vous voulez vous démarquer encore plus avec votre coupe au carré, misez sur la coupe Mireille des années 70, (en référence à Mireille Mathieu) ou bien «Bob», qui se veut une coupe en forme boule, broshingué au-dedans pour un plus de volume.

Cette coupe va à merveille aux visages ronds comme ceux de forme ovale et donne du pep's aux cheveux aplatis. Si vous voulez donner un aspect à la fois fashion et rebelle à votre coupe, alors portez la coupe au carré, en dégradé-effilé.

Une tendance des années 80/90 qui a été repérée sur les têtes des stars et it-girls de l'époque et qui fait son grand retour actuellement.

On la porte coiffée en lâché, pour un look ultra féminin et moderne, façon working girl, ou bien en frisé ou ondulé pour un look au naturel.

Cette coupe est idéale pour celles qui veulent épargner à leur chevelure les agressions des produits chimiques, la chaleur des sèche-cheveux... elles peuvent l'adapter au naturel en y pulvérisant un spray ou une huile capillaire pour fixer les mèches rebelles, et le tour est joué ! Un beau mélange d'élégance et du style au naturel.

Une autre tendance de coiffure qui a envahi la scène de la mode capillaire, c'est celle des cheveux longs, wavy.

A la Cindy Crawford, star des années 80, cette mode, très en vogue depuis des saisons déjà, continue à faire partie des coupes les plus moderne et féminine.

Elle s'adapte bien avec celles qui ont une longue chevelure bien volumineuse, qui peuvent jouer sur les longueurs pour un effet wavy bien structuré.

On réalise cette coiffure avec un fer à friser, des bigoudis que l'on porte toute la nuit, sinon on peut aussi asperger sa chevelure avec de l'eau salée qui donnera de la forme à vos ondulations afin de réaliser une coiffure parfaite.

Celles qui sont adeptes des cheveux courts peuvent essayer la coupe artichaut. Asymétrique sur les longueurs, elle marquera votre style rock'n'roll mais très chic.

Cette coupe va à merveille avec toutes les formes de visages et pour toutes celles qui optent pour le style désinvolte et coiffé-décoiffé.

On peut la coiffer en la fixant avec de la cire pour celles qui cherchent un look à la façon rock and roll, sinon on la laisse au naturel pour un effet sauvage.

Une multitude de choix se présente à toutes les fashinistas qui veulent changer de tête et profiter des dernières tendances en matière de coiffure.

Quant aux couleurs, on ose cette année porter le rouge vif, qui va avec tous les teints et qui le ravivera pour un véritable effet bonne mine, sinon le brun, ses dérivés et ses différentes dégradations font toujours partie des grandes tendances par rapport à la coloration des cheveux.

A vous de choisir la coupe et la couleur qui vous vont à merveille et vous permettront d'être toujours à la pointe de la mode !