Algérie: Rentrée professionnelle dans les wilayas du centre - De nouvelles spécialités adaptées à l'environnement socioéconomique

TIZI-OUZOU — Plusieurs nouvelles spécialités, adaptées à l'environnement socioéconomique local, ont été ouvertes par le secteur de l'enseignement et de la formation professionnels, à travers les wilayas du centre, à l'occasion rentrée professionnelle, dimanche, pour la session d'octobre.

Des formations, répondant aux besoins du marché de l'emploi de chaque wilaya, à la demande locale en main d'oeuvre spécialisée et aux spécificités socioéconomiques de chaque région, ont été ainsi introduite sur la carte de formation des wilayas du centre.

C'est le cas à Tizi-Ouzou ou des formations en cultures médicinales, aromatiques et condimentaires, entretien des parcs et jardins, tri des déchets, récupération et recyclage des déchets, transformation du plastique, sont ouvertes, car répondants à la demande du secteur économique local.

D'autres spécialités pourvoyeuses d'emplois, à savoir l'électrotechnique, installation et dépannage des appareils électroménagers, réparation des téléphones fixes et mobiles, Maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques et péagiste, ont été aussi ouvertes à l'occasion de cette rentrée ou l'offre de formation est de 12.715 postes.

A Djelfa, le secteur a connu pour cette nouvelle rentrée, l'inscription de 8.102 stagiaires et la création de deux nouvelles spécialités qui sont l'entretien des réseaux ferroviaires et entretien du matériel et équipements et médicaux.

La spécialité d'entretien des réseaux ferroviaires répond au souci d'accompagner les quatre projets de lignes ferroviaires dont a bénéficié la wilaya et dont une ligne, celle traversant la partie nord de la wilaya et comptant trois gares est opérationnel.

Le secteur de la formation professionnelle dans la wilaya de Boumerdes a également ouvert de nouvelles spécialités adaptées aux spécificités de cette wilaya côtière et qui s'ajouteront aux 150 spécialisations déjà disponibles. Il s'agit entre autres de l'exploitation de stations de dessalement d'eau de mer, la sécurité minière, l'installation de lignes électriques et la protection des végétaux.

Dans la wilaya d'Ain Defla, l'offre de formation pour cette session, totalisant 6.770 places, a été également renforcée par plusieurs spécialités en mode apprentissage à savoir de l'hygiène, sécurité et environnement (HSE), l'hôtellerie, tourisme et restauration (HTR), l'installation et maintenance des panneaux solaires photovoltaïques et maintenance des équipements miniers.

A Tipasa, qui compte 13.129 inscrits dont 6.300 nouveaux, 9 nouvelles spécialités ont été ouvertes. Il s'agit de Suivi des réalisations de construction, Suivi des éléments de la construction, gestion des déchets dangereux et valorisation et recyclage des déchets.

A cela s'ajoutent l'informatique et maintenance des systèmes d'information, réparation de téléphones fixes et mobiles, l'installation et l'entretien de panneaux solaires et l'aquaculture.

A Médéa, 137 spécialités sont assurées avec l'introduction de nouvelles spécialités parmi lesquelles le tourisme, l'audiovisuel, la fabrication de vêtements en cuir, la maroquinerie et les télécommunications.

Dans cette wilaya, l'offre de formation dans le domaine de l'industrie représente 24% de l'offre globale, 13% pour l'agriculture et l'agroalimentaire, 12% pour les métiers du bâtiment et les travaux publics, 10% pour l'artisanat et les services et 9% pour des formations dans les domaines de l'énergie et les énergies renouvelables.

A Blida, ou 8.377 place ont été ouvertes pour cette rentrée, 10 nouvelles spécialités sont disponibles dont maintenance des systèmes d'informatique, gestion et sécurité des réseaux d'informatique. Il s'agit de formation en phase avec le processus de numérisation des différents secteurs.

D'autre formation en horticulture, entretien des réseaux routiers, production culinaire, maintenance mécanique et automatique ont aussi été ouverte pour prendre aux besoins du marché local en la matière.

A Chlef, plus de 8.400 nouveaux stagiaires ont rejoint les différents établissements de formation, à l'occasion de la rentrée pour la session d'octobre. L'offre locale de formation est de plus de 11.000 postes pédagogiques.