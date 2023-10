Afrique: La Présidence de la République - Soutien indéfectible et inconditionnel de la Tunisie au peuple palestinien

Le monde entier ne doit pas oublier les massacres ennemis à Al-Dawayima, dans la ville d'Al-Sheikh, à Diar Yassin, à Kafr Qasim, à Khan Yunis, à la mosquée Al-Aqsa, à la mosquée Ibrahimi et ailleurs.

« La Tunisie exprime son soutien total et inconditionnel au peuple palestinien et rappelle également que ce que certains médias qualifient de zone tampon de Gaza est une terre palestinienne sous occupation sioniste depuis des décennies et que le peuple palestinien a le droit de la récupérer, ainsi que toutes les terres de Palestine, et il a également le droit d'établir son État indépendant et dont la capitale est Al-Qods Al-Sharif, la première des deux Qiblah et la troisième des deux saintes mosquées.

La Tunisie appelle aussi toutes les consciences vivantes du monde à se tenir aux côtés du peuple palestinien et à se souvenir des massacres perpétrés par l'ennemi sioniste contre notre peuple arabe en Palestine et même contre la nation entière.

Il ne doit pas non plus oublier les centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées de leurs maisons et spoliées de leurs terres.

Le monde doit se souvenir de ces dates et reconnaître le droit à une résistance légitime à l'occupation et ne pas considérer cette résistance comme une agression ou une escalade.

La Tunisie appelle également la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques pour mettre fin à l'occupation brutale de toute la Palestine et à la persistance des forces d'occupation sionistes à violer les droits du peuple palestinien au mépris total de toutes les lois religieuses et des valeurs humaines».