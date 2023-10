Tunisie: Flux des migrants à Zarzis - La zone touristique envahie

En raison de la présence des migrants dans la zone touristique de Zarzis, lieu où résident les responsables de l'Unhcr, la situation empire de plus en plus et risque d'exploser à tout moment.

Le nombre des subsahariens, dont la majorité sont des Soudanais, frise les 500 migrants.

Ils dorment en plein air, sur le pavé, devant les boutiques fermées ou dans des habitations en cours de construction.

Certains hôtels de la zone ont failli être pris d'assaut n'eut été la présence des forces de l'ordre.

Au début et par solidarité, les riverains leur ont fourni de la nourriture et des couvertures, mais au fil des semaines et vu l'augmentation de leur nombre, cela devient difficile.

Ils ont alors organisé des sit-in, sollicitant l'intervention des autorités pour trouver un centre d'accueil à ces migrants ou éloigner les responsables de l'Unhcr de la zone.

Ils cherchent de quoi manger

Maintenant que les conditions climatiques virent d'un jour à l'autre au froid, cela ne permet plus à ces Africains de passer la nuit à la belle étoile.

Les citoyens ont peur d'être délogés de leurs demeures à l'instar de la femme vivant seule et qui a été surprise quand un groupe de migrants lui ont, un soir, défoncé la porte, cherchant de quoi manger.

Témoin oculaire, un chauffeur de taxi affirme de son côté avoir vu deux touristes affolés courir pour regagner l'hôtel, poursuivis par trois subsahariens.

Messaoud Grira, membre de l'ARP, s'est rendu sur les lieux.

Il n'a pas caché sa stupéfaction face au désastre. Il a promis de porter l'affaire urgemment devant le Parlement.

Angoissés, les habitants des alentours menacent de faire monter le ton. Ils affirment que sans l'aide des autorités et l'intervention de l'Unhcr, le Croissant-Rouge et d'autres ONG, la situation pourrait tourner au vinaigre.