Tunisie: LIGUE 1 - - 6E JOURNEE - Le CA et l'ESS montent en régime

Gaith sghaier transforme le penalty du second but clubiste: trois points importants (Photo : Mokhtar hmima)

Le Club Africain a construit sa victoire en première mi-temps. L'Etoile Sportive du Sahel sait voyager et surtout gagner.

Trois matchs et non des moindres se sont déroulés hier dans le cadre de la 6e ronde de la Ligue.

Outre le sommet entre «Sang et Or» et Usémistes, l'affiche ST-ESS et l'explication ASS-CA devaient nous apprendre forcément sur les ambitions des uns et des autres. Hier, au Cap Bon, comme à Radès face à Bahir Dar Ketema en préambule de C3, le CA a semble-t-il appris à plier le match dès le premier half.

L'avantage pris en première mi-temps face à Soliman, lanterne rouge du groupe A, prouve ainsi que le groupe clubiste fait preuve de fermeté, de cachet et de naturel tout court. Kingsley Eduwo à la 5' et Gaith Sghaier, sur penalty à la 45', ont concrétisé la domination clubiste en première période. Après la pause, le CA gère mais l'ASS n'a pas dit son dernier mot.

Les Cap-bonais tente un come-back et vers l'heure de jeu, l'attaquant camerounais Roche Foning réduit la marque et maintient le club cap-bonais en vie, le temps pour le Club Africain de revoir ses plans, résister, blinder et gagner.

L'infortune frappe les Bardolais

Passons au Bardo à présent, au stade Hedi-Naifer où le Stade Tunisien rencontrait hier le champion en titre Etoilé.

Suite à un premier intermède musclé et serré de part et d'autre, l'ESS débloque le score après la pause par l'incontournable Oussama Abid, de retour aux premières loges et à un meilleur niveau ces derniers jours.

Le tenant va ensuite protéger son avance mais pas seulement.

Quant aux Stadistes, il manquera ce zeste de clairvoyance pour du moins refaire son retard.

Belle opération pour l'Etoile et revers regrettable pour le Stade Tunisien.