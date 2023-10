Tunisie: CAB - Se surpasser !

Aziz Guesmi et le CAB à l'épreuve des Miniers

Contre l'ESM à Métlaoui, il faudra rester concentrés jusqu'au bout...

Les matches du CAB dans le Sud du pays n'ont jamais été de tout repos tout particulièrement contre les Miniers.

L'on se rappelle encore, il y a une saison, les deux buts encaissés dans le temps additionnel alors que les Cabistes menaient au score et se dirigeaient vers une victoire.

Tout à l'heure, contre ce même adversaire, il faudra se surpasser si le CAB désire réaliser un résultat positif dans le chaudron de Métlaoui.

Le staff technique, fort de son expérience de ce genre de situation, a fait travailler le groupe d'arrache-pied au cours de ces deux semaines pour bien négocier ce rendez-vous.

Des tests amicaux au cours de la courte pause ont donné une occasion supplémentaire à Kanzari d'évaluer encore mieux l'effectif existant et par conséquent de constituer au mieux la formation rentrante du jour.

Ce faisant, outre les valeurs sûres comme Guessmi et Dridi respectivement sur les flancs droit et gauche de la défense, Cissoko à l'entrejeu et Tritar en attaque, il est très probable qu'on enregistre le retour de Kante et la titularisation de Allalah et Ferchichi.

Quant à Bouallegui, Ben Zitoun, Ben Aissa ou encore Kchok, leur incorporation dépendra de la stratégie de jeu à mettre en place par le technicien bizertin.

Le choix des uns et des autres dans le onze de départ sera primordial.

Enfin, les changements à effectuer, suivant la tournure que prendra le match, pourront être déterminants... On s'attend donc à un jeu rigoureux, dont l'issue est on ne peut plus indécise !