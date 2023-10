Tunisie: Des faits et des chiffres

26,4

Les réserves en devises ont évolué positivement de 13,5%, passant de 23,2 milliards de dinars (soit 106 jours d'importation), à la date du 4 octobre 2022, à 26,4 milliards de dinars (118 jours d'importation), actuellement.

Cette amélioration résulte, essentiellement, d'une hausse considérable des recettes touristiques de 41,7%, passant de près de 4,1 milliards de dinars, à fin septembre 2022, à 5,8 milliards de dinars actuellement.

Elle est, également, due à l'augmentation des revenus du travail cumulés qui ont progressé, à leur tour, de 4,8% pour dépasser les 7,6 milliards de dinars, au 30 septembre 2023.

9 %

D'après l'INS, l'inflation à baissé à 9 % pour le mois de septembre dernier.

Cela revient au ralentissement du rythme d'augmentation des prix entre septembre et août par rapport à la même période de l'année dernière. Ainsi, une baisse est observée au niveau du rythme annuel d'augmentation des prix du groupe des «produits alimentaires» passant de 15,3% à 13,9% et du groupe «restaurants et hôtels» qui passe de 11,5% à 10,5%.

D'un autre côté, les prix du groupe «Tabac» ont enregistré une accélération du rythme d'augmentation au mois de septembre qui passe de 4,4% à 9,2%.

%

0,8%

En septembre dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 0,8% après une hausse de 0,6% en août dernier.

Cette hausse est due à l'augmentation des prix des produits et services d'enseignement de 4,3%, des prix du tabac de 5,8% et des prix de groupe des produits alimentaires et boissons de 0,9%.

7,4%

Le taux d'inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), s'est inscrit à la hausse et s'affiche à 7,4% au mois de septembre 2023 (contre 7,2% en août).

Les prix des produits non encadrés ont évolué de 9,9% sur un an.

Les prix des produits encadrés ont aussi augmenté de 5,7%.

Ceux des produits alimentaires libres ont connu une hausse de 15,9% contre 2,1% pour les produits alimentaires à prix encadrés.