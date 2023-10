Madagascar: Ligue 1 - L'As Monaco reprend sa place de leader avec autorité

L'AS Monaco a offert une leçon de réalisme à Reims ce samedi (3-1), ce qui lui permet de récupérer son fauteuil de leader en Ligue 1.

Les grands fondements de l'ASM, version Adi Hütter, se sont vérifiés dans les grandes largeurs ce samedi. Monaco, qui n'aime pas défendre et adore attaquer, possède des ressources immenses qui lui permettent de faire pencher la balance de son côté, quel que soit l'équilibre des forces en présence. Résultat : il a encore marqué trois buts à Reims (3-1) après avoir été chahuté pendant une grosse demi-heure. Et il a récupéré la tête de la Ligue 1 en répondant à la victoire de Nice qui s'est imposé à Metz un peu plus tôt dans la soirée (1-0).

L'équipe du Rocher a passé 42 minutes à être poussée dans ses retranchements par une équipe rémoise survoltée.

Les Champenois ont attaqué en nombre et par vagues incessantes, comme ils ont l'habitude de le faire depuis que Will Still s'est installé sur leur banc.

Ils ont instauré un pressing efficace et de tous les instants avant d'utiliser la largeur pour profiter des failles du 3-4-2-1 monégasque, qui était privé de ses pistons habituels.

Mais il leur a toujours manqué un petit quelque chose pour ouvrir le score. Keito Nakamura a buté sur Philipp Köhn (11e) avant d'être trop court pour reprendre un centre de Marshall Munetsi (29e) ; Thibault De Smet a trop enlevé sa frappe (15e) ; et Mohamed Daramy a raté le ballon au moment de conclure (32e).

En face, Monaco n'en demandait pas tant pour donner une leçon de réalisme à ses hôtes.

Tout heureux d'en être encore à 0-0, les Monégasques ont attendu que la mi-temps se profile puis qu'elle se termine pour frapper par trois fois et asseoir leur supériorité annoncée.

Les pistons Krépin Diatta et Ismail Jakobs ont tout débloqué juste avant la pause (42e, voir par ailleurs).

Le duo d'attaque s'est ensuite chargé de refroidir le Stade Auguste-Delaune.

Folarin Balogun a puni son ancien club après un énorme travail de Youssouf Fofana (46e).

Trois minutes plus tard, Wissam Ben Yedder a prolongé un centre parfait de Jakobs pour donner trois buts d'avance à son équipe.

Il en fallait autant pour empêcher le retour de Reims, qui n'a jamais dérogé aux principes de jeu qui en font l'une des meilleures équipes du pays depuis l'arrivée du Belge.

Teddy Teuma a même redonné de l'espoir en réduisant l'écart très rapidement (57e), mais son penalty transformé n'a pas été suivi d'effets.

Pour la sixième fois en huit journées, Monaco a donc fini par encaisser un but.

La faute à Chrislain Matsima qui a ceinturé Munesti sur l'un des premiers duels qu'il a eu à négocier.

Et c'est justement cette fragilité défensive qui pourrait freiner les Sudistes dans leurs ambitions les plus élevées.