Madagascar: Poule A

La déception Italienne

La quatrième journée des matchs de poule était encore décisive pour la France, la Nouvelle-Zélande et l'Italie.

Vainqueur des Uruguayens par 73 à 0, les Néo-Zélandais sont les premiers à avoir leur ticket pour les quarts, jeudi.

La France était sous pression pour son dernier match contre l'Italie, car les deux nations peuvent encore toutes se qualifier pour la suite de la compétition.

Les Bleus, poussés par tout un stade, n'ont pas donné de chance aux Italiens de retrouver les quarts. La déception était du côté italien surtout après la double raclée face à la Nouvelle-Zélande et la France.

Classement

1- France : 18 points.

2- Nouvelle-Zélande : 15 points.

3- Italie : 10 points.

4- Uruguay : 5 points.

5- Namibie : 0 point

Poule B

La confirmation irlandaise

Dans cette poule B, les trois équipes, à savoir, l'Afrique du Sud, l'Irlande et l'Ecosse, ont, toutes, attendu le résultat du choc entre le XV Trèfle et le XV du Chardon.

%

Les Irlandais ont vite mis fin au suspens. Ils se sont imposés par 36 à 14. Le XV du Trèfle s'est montré beaucoup trop précis, certain de sa force et de son jeu, pour laisser le moindre espoir aux Écossais et qualifie aussi dans son sillage l'Afrique du Sud.

Classement

1- Irlande : 18 points.

2- Afrique du Sud : 15 points.

3- Ecosse : 10 points :

4- Tonga : 0 point

5- Romanie : 0 point.

Poule C

Australie à la dernière seconde

Ce qui a marqué cette coupe du monde, c'est là qualification de l'Australie pour les quarts à la dernière seconde.

Les Wallabies ont signé deux victoires et deux défaites et ont été dans une situation défavorable avant le choc Fidji et Portugal.

Les Fidjiens ont été battus par les Portugais à la dernière seconde par 24 à 23.

Classement

1- Pays de Galles : 19 points.

2- Australie : 11 points.

3- Fidji : 10 points.

4- Portugal : 6 points.

5- Georgie : 3 points.

Poule D

L'Argentine dans la douleur

L'enjeu du match entre le Japon et l'Argentine ne pouvait être plus clair : la qualification pour le vainqueur et l'élimination pour le perdant. Victorieuse du Japon par 39 à 27, l'Argentine s'est qualifiée pour les quarts de finale aux côtés de l'Angleterre pour la poule D.

.

Classement

1- Angleterre : 18 points

2- Argentine : 14 points

3- Japon : 9 points.

4- Samoa : 7 points.

5- Chili : 0 point.