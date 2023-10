Angola: Le pays réaffirme la lutte pour éliminer le colonialisme

New York — L'Angola a réaffirmé vendredi, au siège de l'ONU à New York, son engagement en faveur de l'élimination totale du colonialisme sous toutes ses formes et manifestations.

Intervenant au cours du débat général de la IVe Commission sur la situation relative à la mise en oeuvre de la Déclaration d'indépendance des pays et des peuples coloniaux, le Représentant permanent adjoint de la Mission angolaise auprès de l'ONU, Mateus Luemba, a souligné la nécessité d'une application durable des obligations de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international relatifs aux territoires non autonomes.

Le diplomate a rappelé que 78 ans après la création des Nations Unies, les questions de décolonisation continuent d'être débattues, soulignant qu'à ce jour il existe 17 territoires non autonomes.

Mateus Luemba a affirmé que la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 doit être de nature inclusive et mondiale, afin que chacun puisse bénéficier des objectifs de développement durable.

« Malheureusement, les habitants des territoires non autonomes sont laissés pour compte dans la mise en oeuvre des ODD », a-t-il noté.

Concernant le Sahara occidental, il a indiqué que la résolution exige la mise en oeuvre urgente et inconditionnelle de toutes les résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité, ainsi que des décisions pertinentes de l'Union africaine pour parvenir à une solution durable, pacifique et politique.

Dans son discours, l'ambassadeur Mateus Luemba a encouragé une coopération plus étroite entre l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, et le haut représentant de l'UA pour le Sahara occidental et ancien président du Mozambique, Joaquim Chissano, afin d'améliorer l'interaction avec toutes les parties intéressées, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU.

Il a également réitéré son appel à toutes les parties impliquées dans la question des îles Malvinas à reprendre les négociations bilatérales conformément aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies et aux résolutions pertinentes de l'Assemblée générale afin de parvenir, le plus rapidement possible, à une solution pacifique et durable concernant la souveraineté de ces îles.

Concernant la Palestine, il a déclaré que l'Angola salue toutes les initiatives pour une solution globale et pacifique au Moyen-Orient, qui appellent à la mise en oeuvre de solutions à deux États, avec Israël et la Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité.

Il existe actuellement 17 territoires non autonomes, notamment les Samoa américaines, Anguilla, les Bermudes, les îles Vierges britanniques, les îles Caïmans, les îles Falkland, la Polynésie française, Gibraltar, Guam, Montserrat, la Nouvelle-Calédonie, Pitcairn, Sainte-Hélène, Tokelau et les îles Turques et Caïques, îles Vierges américaines et Sahara occidental.