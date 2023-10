Angola: L'agro-industrie a besoin de l'engagement de chaque citoyen - Experts

Luanda — Le développement de l'agro-industrie et l'augmentation de la production agricole en Angola dépendent, fondamentalement, de l'intérêt et de l'engagement de chaque citoyen, ont défendu les experts et les entrepreneurs agricoles nationaux.

À cet effet, ils ont préconisé que les gens soient éduqués sur la bonne gestion des projets dans le secteur agricole.

Pour l'entrepreneur agricole brésilien Vera Neia, il est nécessaire d'encourager la population à s'intéresser davantage à la production nationale, avec la création de politiques publiques concrètes pour soutenir les investisseurs.

"Le potentiel existant des terres arables en Angola montre que le pays dispose d'un vaste champ d'opportunités à explorer, et il est nécessaire de former le personnel national pour améliorer l'exploitation de cette richesse naturelle", a estimé la femme d'affaires qui parlait à l'ANGOP à la fin de la 2e édition du Forum angolais de l'agro-industrie, qui s'est tenue samedi, à Luanda.

Avec la disponibilité de ces ressources naturelles, a-t-elle dit, le secteur agricole constitue une fenêtre d'opportunités pour chaque citoyen pour créer son entreprise de manière durable à long terme, en plus de réduire considérablement l'importation de produits alimentaires dans le pays.

Cette position a été corroborée par la femme d'affaires Paula Bartolomeu, soulignant qu'actuellement, les gens ont plus de possibilités d'acquérir des connaissances sur l'agroalimentaire, à travers le téléphone portable ou les nouvelles technologies, par exemple.

Outre la formation technique des agriculteurs, elle a souligné la nécessité de mécaniser davantage le secteur agricole, car il s'agit d'un des facteurs décisifs pour une production à grande échelle.

Selon la fermière, cultiver la terre manuellement est « très pénible et prend du temps », contrairement à l'utilisation de machines, comme les tracteurs, les herses, les semoirs, les charrues, entre autres équipements qui rendent la production plus rapide et plus étendue.

En outre, la propriétaire de l'exploitation agricole « Maravilhosa », spécialisée dans la production à grande échelle de bananes à pain, dans la province de Cuanza Norte, a estimé nécessaire d'avoir une plus grande flexibilité dans la disponibilité de financements pour soutenir les coûts de production, ainsi que la création de davantage d'incitations fiscales.

Lília Ticiana, ingénieure en ressources naturelles et environnementales, a déclaré qu'elle croyait en la possibilité d'augmenter toujours plus la production agro-industrielle dans le pays, à condition qu'il y ait de la volonté de la part de chaque citoyen, qui dispose d'un immense potentiel à explorer.

Pour l'économiste Filomena Oliveira, dans le processus agro-industriel, il est nécessaire que les écoles primaires enseignent obligatoirement des contenus sur la gestion de projets destinés à différents segments de la vie socio-économique du pays, en mettant l'accent sur le secteur productif, afin que ces connaissances soient transmises dès le plus jeune âge.

Ce processus, a-t-elle ajouté, doit être accompagné de formation technico-professionnelle, principalement dans les secteurs de l'ingénierie et de l'industrie, en vue d'apporter des solutions aux nombreux problèmes auxquels le secteur agricole et d'élevage angolais est encore confronté.

Elle a également défendu la nécessité que le Budget Général de l'État (OGE) soit orienté essentiellement vers les trois secteurs de l'économie du pays, notamment le primaire, le secondaire et le tertiaire, en vue d'allouer des fonds concrets pour valoriser ces domaines de manière intégrée, avec des projets qui impactent positivement la vie de la population.

Avec cela, la directrice générale de l'Institut de Développement Industriel et d'Innovation Technologique d'Angola (IDIIA) a souligné qu'il sera possible d'éviter la dispersion des ressources financières de l'OGE et permettre l'émergence de projets intégrés durables, en évitant la mauvaise qualité des dépenses publiques.

Au cours du forum, promu par la société angolaise Zambeca International Business, les participants ont débattu de sujets tels que « L'industrialisation de l'agro-industrie en Angola », « Le pouvoir de l'auto-responsabilité dans l'agro-industrie », « Créativité et innovation pour l'industrialisation de l'agro-industrie », « "Le travail communautaire rural pour favoriser l'agro-industrie angolaise", entre autres.

Les sujets respectifs ont été abordés par différents experts agricoles et hommes d'affaires nationaux et étrangers, tels que l'économiste Filomena Oliveira, la femme d'affaires Paula Bartolomeu, la coach Vera Neia et l'expert en marketing et stratégie politique Edgar Leandro.