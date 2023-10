Angola: L'Angola montre son potentiel agricole en Espagne

Luanda — L'Angola a présenté, pendant quatre jours, à Madrid, en Espagne, son potentiel dans le secteur des fruits et légumes, dans le cadre de l'internationalisation des produits « made in Angola », attirant des investissements et des partenariats.

La délégation, composée du personnel de l'Agence Angolaise de Promotion des Investissements Privés et des Exportations (AIPEX), de l'Ambassade d'Angola en Espagne et d'hommes d'affaires du secteur, a participé à diverses activités, dans le but de renforcer les liens commerciaux et d'explorer les opportunités d'affaires entre les deux pays.

Selon une note de l'ambassade d'Angola en Espagne, envoyée samedi à l'Angop, les activités comprenaient des visites aux deux principaux marchés de gros, notamment Mercamadrid et Mercabarna, pour mieux comprendre le fonctionnement de ces importants centres de distribution de produits frais en Espagne.

Le point culminant de la visite a été l'ouverture de la "Jornada Angola", à la Chambre de Commerce de Madrid, un événement organisé par cette organisation, et auquel ont participé plus de 100 personnes intéressées à connaître le marché et les opportunités d'affaires avec l'Angola.

Au cours de l'événement, les avantages et les opportunités commerciales offertes par le secteur angolais des fruits et légumes ont été soulignés.

La délégation angolaise a également eu l'occasion de visiter Fruit Attraction, la foire aux fruits la plus importante d'Europe, où ont eu lieu des rencontres avec les principaux importateurs de fruits.

Le programme comprenait également une rencontre, à Barcelone, avec des responsables de l'Institut agricole, l'association d'entrepreneurs agricoles la plus représentative d'Espagne et la plus ancienne d'Europe, avec 200 ans d'histoire.