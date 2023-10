Angola: Le gouvernement souligne l'adoption de mesures pour augmenter la production

Luanda — Le Gouvernement angolais continuera à adopter des mesures exceptionnelles pour stimuler toujours plus l'agro-industrie et augmenter la production de produits de première nécessité dans le pays, a souligné samedi, à Luanda, le secrétaire d'État à l'Économie, Ivan dos Santos.

En ouvrant la deuxième édition du Forum Agricole Angolais, le gouvernant a souligné le renforcement des incitations financières et fiscales pour les opérateurs agro-industriels comme facteurs qui pourraient dynamiser cette activité en Angola et la maintenir sur la voie de la croissance socio-économique.

Il a mentionné que le contexte économique mondial actuel présente de nombreux défis, ce qui nécessite la création de stratégies exceptionnelles pour garantir une plus grande flexibilité budgétaire au pays, sans compromettre la capacité de l'État à capter les recettes et à exécuter le portefeuille de dépenses.

Ce faisant, a-t-il expliqué, l'objectif est de réduire l'impact d'un des grands maux qui affectent l'économie nationale, notamment la dépendance excessive à l'égard de l'importation de produits largement consommés dans le pays.

Ivan dos Santos a rappelé que le Gouvernement angolais a les bras ouverts à l'investissement privé, avec la prédisposition de mécanismes qui peuvent faciliter les affaires, étant conscient que c'est un processus qui demande du temps et de la solidité, pour résister aux chocs externes, politiques et économiques.

A l'occasion, Ivan dos Santos a reconnu que l'agro-industrie est le principal promoteur de la diversification de l'économie angolaise, passant de 57% de sa participation au Produit Intérieur Brut (PIB), en 2011, à environ 75%, en 2022.

Avec ces progrès, a-t-il expliqué, il est possible d'évaluer que l'agro-industrie apparaît comme un facteur stratégique dans ses domaines les plus variés, tels que l'agriculture, l'élevage, la foresterie, la pêche et l'aquaculture, ainsi que le commerce et la distribution de services agricoles.

Il a également souligné l'avancement du processus de diversification économique du pays, qui est passé de 1% en 2019 à 5% au cours des trois dernières années, avec un accent sur l'agro-industrie.

Quant au forum, le secrétaire d'État à l'Économie a considéré l'événement comme d'une importance cruciale, car il représente une plate-forme pour la discussion d'idées constructives et innovantes, en vue de renforcer le secteur agroalimentaire en Angola.

Au cours de l'événement, promu par la société angolaise Zambeca International Business, les participants ont débattu de sujets tels que "L'industrialisation de l'agro-industrie en Angola", "Le pouvoir de l'auto-responsabilité dans l'agro-industrie", "Créativité et innovation pour l'industrialisation de l'agro-industrie", " "Le travail communautaire rural pour favoriser l'agro-industrie angolaise", entre autres.

Les sujets respectifs ont été discutés par différents experts agricoles et hommes d'affaires nationaux et étrangers, tels que l'économiste Filomena Oliveira, la femme d'affaires Paula Bartolomeu, la coach Vera Neia et l'expert en marketing et stratégie politique Edgar Leandro.