Afrique: Airtel Africa - Un engagement dans la modernisation de l'éducation en Afrique et à Madagascar

Partenaire privilégié de l'éducation des jeunes. Airtel Africa s'est impliqué dans la célébration de la Journée mondiale des enseignants.

Le Dr Segun Ogunsanya, directeur général du groupe Airtel Africa, s'est exprimé à travers un article publié à cette occasion. Une manière d'expliquer l'engagement de l'opérateur dans la modernisation de l'éducation en Afrique et à Madagascar.

Premier rôle.Une occasion pour lui de faire preuve de respect aux enseignants africains qui ont un rôle primordial, sinon le premier rôle dans le domaine de l'éducation. « Il est indéniable que les enseignants jouent un rôle crucial dans le processus d'éducation. Dans l'évaluation du lien entre l'enseignement et l'apprentissage, les enseignants sont les plus importants car ils facilitent organiquement la partie la plus critique de l'éducation », soutient-il. Et d'ajouter qu'à proprement parler, « l'écosystème, qui comprend les enfants, les parents, les enseignants, le gouvernement, les écrivains, les éditeurs et maintenant les innovateurs technologiques, est animé par les enseignants ». En tout cas, le DG d'Airtel Africa a toujours en tête le rôle crucial des enseignants dans sa vie. « C'est pourquoi, à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants, je me souviens de mes enseignants et leur rends hommage, ainsi qu'à tous les enseignants d'Afrique et du monde entier, en particulier ceux qui accomplissent un travail remarquable pour un salaire insuffisant et, souvent, sans reconnaissance ni gratitude ».

Technologie moderne.Le Dr Segun Ogunsanya évoque également les relations entre l'éducation et l'évolution technologique. « Au fil des ans, l'enseignement et l'apprentissage ont subi des changements méthodologiques radicaux, en particulier avec l'avènement de la technologie moderne. Cela a complètement transformé l'éducation, telle que nous la connaissions auparavant. L'éducation moderne a adopté la technologie numérique, qui comprend l'internet, les appareils compatibles avec les données et les ressources en ligne. Les outils numériques et la connectivité à l'internet offrent aux enseignants et aux apprenants des ressources incroyablement vastes, qui facilitent considérablement la recherche, l'enseignement et l'apprentissage. Au-delà de la facilité, ils comblent également le fossé éducatif entre les pays avancés et les pays en développement, ainsi qu'entre les enfants privilégiés et les enfants défavorisés, en particulier ceux qui vivent dans des endroits difficiles d'accès ».

Raison pour laquelle, le DG d'Airtel Africa milite pour un meilleur accès des enseignants à Internet. « Les enseignants doivent également avoir accès à l'internet et aux appareils numériques. Plus important encore, ils doivent être formés (en permanence) à l'utilisation de ces ressources car, comme on dit, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Pour une collaboration globale efficace et productive entre les enseignants et les étudiants en Afrique et leurs pairs à travers le monde, les enseignants doivent être motivés, équipés et responsabilisés ». Justement Airtel Africa joue un rôle important dans ce processus de digitalisation de l'enseignement. En effet, dans le cadre de sa collaboration de 57 millions de dollars avec l'UNICEF, Airtel Africa aide les enfants et leurs enseignants dans les pays où l'entreprise opère. « En plus de fournir des appareils, de connecter les écoles à Internet et de détaxer des centaines de plateformes d'apprentissage en ligne, nous formons les enseignants à l'utilisation de ces ressources éducatives modernes pour enseigner aux futurs dirigeants de l'Afrique. En Tanzanie, par exemple, plus de 2 500 enseignants ont été formés en vue de la connexion de 50 écoles, en plus de fournir des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des tablettes et des téléviseurs intelligents.L'histoire est la même, à plus ou moins grande échelle, dans les autres pays. À terme, Airtel Tanzanie couvrira l'ensemble des 5 000 écoles du pays et formera tous les enseignants ».

Bref, le DG d'Airtel Africa appelle à une meilleure qualification des enseignants avec l'appui du numérique. Il cite le succès de certains pays africains dont Madagascar.. « Une étude de la Banque mondiale sur le taux de pauvreté éducative en Afrique subsaharienne indique que seul un enfant sur dix, âgé de 1 à 10 ans, sait écrire et résoudre des problèmes mathématiques de base.Cette situation désastreuse ne peut être inversée sans des enseignants hautement qualifiés, formés et motivés.C'est pourquoi, tout en félicitant tous les enseignants pour leur Journée, je me joins aux appels lancés aux gouvernements pour qu'ils investissent davantage dans l'éducation en général, et dans la formation des enseignants en particulier.L'allocation budgétaire annuelle à l'éducation devrait atteindre les 20% recommandés par les Nations Unies. Les décideurs politiques devraient également envisager d'éliminer tous les obstacles à la numérisation des systèmes éducatifs, notamment en exemptant les données et les appareils numériques de droits et de taxes. Des pays comme le Nigeria, le Kenya, le Rwanda, le Malawi et Madagascar ont obtenu de bons résultats à cet égard ».