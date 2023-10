Cote d'Ivoire: Dissolution du gouvernement - A l'heure des consultations

Le Président de la République a mis fin à la fonction du Premier ministre, ainsi qu'à celle des membres du gouvernement.

Le Chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé hier à la signature d'un décret qui a mis fin à la fonction du Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, et des membres du gouvernement.

« Le Président a procédé le vendredi 6 octobre 2023, conformément à l'article 70 de la Constitution, à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi qu'à celles des membres du gouvernement », a déclaré le secrétaire général de la Présidence, Abdourahmane Cissé, dans un communiqué.

En attendant la nomination d'un nouveau chef de gouvernement, ainsi que la mise en place d'une nouvelle équipe gouvernementale, le Premier ministre et les anciens membres du gouvernement ont été chargés d'expédier les affaires courantes.

Après cette dissolution, le Chef de l'État va s'atteler à désigner dans les prochains jours, un nouveau locataire de la Primature. Bien entendu, il n'est pas exclu que l'ancien soit reconduit dans ses fonctions. Va-t-on vers un gouvernement Patrick Achi III ?

Le peuple ivoirien s'impatiente. D'ici-là, le Chef de l'État, Alassane Ouattara, se donnera le temps de procéder à des consultations préalables.

En effet, en vue d'opérer le choix le plus judicieux et trouver le profil idéal, celui qui, incontestablement, cadre et épouse étroitement les objectifs essentiels qui seront assignés à la nouvelle équipe gouvernementale, le Président Alassane Ouattara aura à prendre des avis, des conseils et suggestions auprès du cercle de personnalités qui l'entourent.

Bien entendu, au niveau administratif, technique que politique. C'est-à-dire, les membres de son cabinet, ses conseillers et certains hauts cadres du Rhdp, sa formation politique.

L'équipe a été félicitée

Ce communiqué diffusé, hier, annonçant la fin du gouvernement Patrick Achi II, a lieu une dizaine de jours, après l'annonce faite par le Président de la République d'un remaniement ministériel.

C'était au cours du dernier Conseil des ministres, le 28 septembre dernier. Alassane Ouattara avait indiqué, notamment que ce remaniement se fera après la nomination de présidents d'institution. Ce qui a été fait mercredi dernier.

« Normalement, après des élections de ce genre, on procède à un remaniement ministériel. Telle n'est pas ma décision aujourd'hui. Cela se fera dans les prochaines semaines », avait-il annoncé.

Concernant l'équipe gouvernementale sortante, il faut rappeler qu'elle a été formée le 20 avril 2022.

Dans un communiqué, le secrétaire général de la Présidence de la République, Abdourahmane Cissé, avait alors annoncé un gouvernement remanié composé de 32 membres. On notait, dans cette équipe, deux nouveaux ministres.

D'abord, Mamadou Sangafowa Coulibaly (Mines, Pétrole et Énergie). Il avait succédé à Thomas Camara qui n'était plus membre du gouvernement. Ensuite, Françoise Remarck qui venait d'être nommée à la Culture et la Francophonie en lieu et place de Harlette Badou N'Guessan Kouamé.

D'autres ministres avaient, pour leur part, changé de postes, à l'instar de Laurent Tchagba, aux Eaux et Forêts, en remplacement d'Alain-Richard Donwahi, parti du gouvernement. Ce gouvernement a été félicité par le Président de la République pour son engagement et la qualité du travail accompli.

« Le Président de la République exprime sa gratitude au Premier ministre, Patrick Achi et à l'ensemble des membres du gouvernement pour leur engagement au service de la nation au cours de ces dernières années », assure le communiqué.