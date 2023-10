Cote d'Ivoire: Attaque en Israël - L'Ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire 'condamne vivement cet acte odieux de violence'

Dans un communiqué de presse transmis à Fratmat.info, le 7 octobre 2023, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire a condamné l'attaque du Hamas contre Israël. Ci-dessous l'intégralite de la réaction du diplomate israëlien dans un communiqué transmise à Fratmat.info.

Communiqué de presse de l'Ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire

Attaque terroriste du Hamas en Israël. Opération Glaives de Fer

Abidjan, le 7 octobre 2023

Ce matin, à l'occasion sacrée de Simchat Torah, Israël a été soumis à une attaque terroriste massive et non provoquée orchestrée par le Hamas, une organisation terroriste notoire opérant depuis la bande de Gaza. L'Ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire condamne vivement cet acte odieux de violence contre la population civile innocente d'Israël.

Simchat Torah, une journée de célébration et de prière, s'est transformée en cauchemar pour des centaines de milliers d'Israéliens alors qu'ils se rendaient dans les synagogues et célébraient avec leurs communautés et leurs familles. Dans un acte de pur terrorisme, le Hamas a lancé une série implacable de roquettes depuis la bande de Gaza, ciblant des villes du sud et du centre d'Israël, y compris Jérusalem. Simultanément, des terroristes du Hamas ont infiltré le territoire israélien, cherchant à infliger des blessures et la mort à des civils innocents.

Cette attaque est un rappel frappant que le Hamas, le pouvoir dirigeant de la bande de Gaza, n'a aucun égard pour la sécurité et le bien-être des personnes qu'il prétend représenter. Il cible de manière indiscriminée les populations civiles, les utilisant comme pions dans sa quête implacable de nuire aux citoyens d'Israël.

Israël, une nation qui chérit la sacralité de la vie humaine, est résolue dans sa détermination à protéger ses citoyens contre de tels actes de terreur impitoyable. Les Forces de Défense d'Israël (IDF) sont activement engagées dans la sauvegarde des civils israéliens sur tous les fronts. Nous tenons à préciser que le Hamas et toutes les autres organisations terroristes impliquées dans cette attaque subiront des conséquences graves pour leurs actes.

Il est essentiel de reconnaître que ces organisations terroristes sont étroitement liées au régime des Ayatollahs en Iran, qui parraine activement le terrorisme contre Israël et les communautés juives dans le monde entier. Israël reste engagé à se défendre contre de telles menaces.

Nous tenons à souligner que les habitants de la bande de Gaza ne sont pas nos ennemis ; ce sont plutôt des victimes de la manipulation cynique des organisations terroristes. Ces groupes opèrent délibérément depuis des zones densément peuplées, utilisant des civils innocents comme boucliers humains et commettant des crimes de guerre doubles en ciblant de manière indiscriminée les civils israéliens.

Israël appelle la communauté internationale à condamner ces actes de terrorisme et à tenir responsables ceux qui en sont les auteurs. Nous n'hésiterons pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger nos citoyens et garantir leur sécurité. Le Hamas, en tant que pouvoir souverain dans la bande de Gaza, porte l'entière responsabilité de cette attaque et de ses conséquences.

Nos pensées sont avec le peuple d'Israël en ces temps difficiles, et nous demeurons engagés à défendre notre patrie contre toute menace pesant sur notre sécurité et notre mode de vie.