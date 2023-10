Madagascar: Sommet de l'ADN À ANTSIRABE - L'éléction voie unique pour régler les problèmes politiques

Le parti ADN a renouvelé son soutien inconditionnel au candidat Andry Rajoelina.

C'était samedi à Antsirabe où les membres de l'ADN se sont retrouvés.

Clair et net. L'avis du parti Antoka sy Dinan'ny Nosy a été on ne peut plus clair quant aux problèmes politiques actuels.

Les membres du parti, réunis pour un sommet samedi à l'hôtel des Thermes à Antsirabe, ont été unanimes sur l'organisation de l'élection présidentielle pour régler les litiges politiques du moment.

Une position martelée par le guide et fondateur du parti Edgard Razafindravahy. « L'élection est incontournable pour l'alternance démocratique.

C'est l'unique voix pour régler les soi-disant problèmes actuels.

Ce ne sont pas les querelles politiques tous les cinq ans qui pourront améliorer les conditions de vie de la population », a souligné Zoky Edgard.

Le guide de l'ADN s'est, d'ailleurs, montré inflexible sur ce point.

«La décision de l'organisation de la présidentielle du 9 novembre a été prise conformément à la loi. Toutes les dispositions constitutionnelles ont été respectées.

On ne peut pas sortir de la Constitution comme le veulent certains politiciens. », a-t-il précisé. Les membres de l'ADN se sont unis dans un élan de patriotisme en insistant que c'est uniquement à travers l'élection que le peuple choisit ses dirigeants.

« Tout le monde doit respecter cette règle y compris les candidats qui incitent la population à descendre dans la rue» a rappelé Edgard Razafindravahy, membre du gouvernement.

L'ADN conteste toute idée de refonte de la Ceni et de la HCC ou de la création d'une nouvelle entité pour organiser l'élection. Il va sans dire que l'ADN soutient la candidature de Andry Rajoelina à la présidentielle.

Racines

Le parti a, d'ailleurs, montré toute sa vitalité à Antsirabe dont le choix n'a pas été fortuit malgré la prétendue suprématie attribuée à un autre parti sur la capitale du Vakinankaratra.

Le parti a été créé dans la Ville d'Eaux il y a huit ans. « L'ADN est né ici et il a ses racines ici », note Zoky Edgard.

Preuve en a été donnée lors de ce sommet auquel un millier de membres a participé.

Ils viennent des quatre coins du pays et sont venus avec leurs propres moyens.

Le soutien de l'ADN à Andry Rajoelina remonte à plusieurs années.

Cette nouvelle confiance est ainsi une confirmation de la cohérence de la politique de l'État avec le programme de l'ADN. Avec le projet One district one factory et le projet Zones de pépinières industrielles, c'est la « refondation» chère à l'ADN qui trouve sa signification.

Ainsi, dès sa nomination dans le gouvernement au département Industrialisation, commerce et consommation, Edgard Razafindravahy s'est attelé à concrétiser la refondation.

Des unités industrielles de transformation ont été remises aux districts depuis le début de cette année. Soixante-quinze unités industrielles seront installées dans les districts.

Elles devraient permettre la création d'emplois au niveau des districts, la production des produits dont la population a besoin, la transformation et la conservation des produits locaux, la réduction des produits importés...

Autant d'avantages qui devraient permettre l'autosuffisance alimentaire, la réduction de la pauvreté, l'élimination de la malnutrition.

L'objectif final est l'atteinte du velirano numéro 7 du président de la République concernant l'industrialisation du pays.

Des efforts ont été consentis pour protéger les producteurs de vanille.

Les membres de l'ADN ont montré leur volonté d'apporter leur contribution au développement du pays. « Nous devrons nous occuper du développement à la base. Il y a des garanties pour le développement, il y a également un pacte pour avancer », devait conclure Serge Andrianjava, secrétaire général de l'ADN.