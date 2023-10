Madagascar: Élection Présidentielle - Andry Rajoelina appelle à l'apaisement

Hier soir, Andry Rajoelina s'est adressé à la nation et a fait un appel à l'apaisement au peuple tout en fustigeant la manifestation du collectif des candidats.

Cette nuit, à 20 heures, le président de la République sortant et candidat à sa propre succession, Andry Rajoelina, a fait une annonce sur des chaînes télévisées privées.

Lors de l'émission, il a fustigé les agissements du collectif des candidats, surtout la manifestation qui, pour lui, sort du contexte de démocratie et des libertés individuelles.

Le fait que des anciens présidents participent activement aux manifestations est, pour lui, un affront pour la nation et ternit l'image de Madagascar à l'international.

Il considère que c'est une situation inédite dans l'histoire.

« Le plus grave, c'est l'appel aux casques bleus alors que chez nous il n'y a même pas de conflit ou de guerre civile, » s'étonne le patron du TGV. Andry Rajoelina a aussi condamné la manifestation pour entrave aux droits et libertés d'autrui avec les commerçants contraints de fermer boutique très tôt à cause de la grève et par peur pour leur sécurité et celle de leurs biens.

Il s'appuie sur l'article 10 de la Constitution pour justifier son allégation.

Appel à l'apaisement

« Je fais entièrement confiance au peuple malgache pour la préservation de l'apaisement avec la campagne électorale qui va débuter. » Ce sont les mots de Rajoelina pour appeler la population au calme et pour inciter cette dernière à ne pas céder aux provocations des adversaires politiques.

Une fois de plus, le numéro un des Oranges réitère que, pour le bien fondé de l'élection et la poursuite du processus électoral, il est important de se conformer aux lois et règlements et d'attendre sereinement la date du scrutin.

Il insiste aussi sur le fait que c'est au peuple de faire le choix, c'est à lui que revient maintenant le pouvoir d'élire un nouveau président de la République pour le guider vers le développement.

Dans l'optique de la préparation d'un second mandat à la magistrature suprême, le président sortant débute fort sa campagne électorale avec un mouvement dans la capitale la matinée de mardi et un meeting à Diego Suarez l'après-midi.

Les membres du collectif des candidats, quant à eux, vont poursuivre la manifestation en début de semaine.