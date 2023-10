Guinée: Ligue 1 / RC Lens - La frustration de Morgan Guilavogui après le nul contre Lille

Morgan Guilavogui est déçu. Alors qu'il avait l'espoir de voir le RC Lens l'emporter contre Lille ce dimanche, les Sang et Or ont finalement été accrochés (1-1). De quoi frustrer l'attaquant guinéen.

« C'est un peu frustrant. On va quand même retenir que c'est un bon point, parce qu'ils arrivent à marquer sur leur seule occasion. On arrive quand même à revenir dans le jeu mais on va devoir se contenter de ce point. Si je suis satisfait ? Non, on aurait aimé la victoire pour ce derby mais on va devoir s'en contenter », a réagi l'ancien joueur du Paris FC sur Prime Video.

Guilavogui, qui n'a pas marqué dans cette rencontre, est tout de même auteur de 2 buts en 8 matchs de Ligue 1 avec Lens.