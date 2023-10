Cote d'Ivoire: 9ème édition de la semaine nationale de sécurité routière - Raphaël Irié Bi dévoile le point noir de la campagne

Dans le cadre de la 9ème édition de la semaine nationale de sécurité routière, des agents de la police spéciale de sécurité routière (Pssr), de l'Office de sécurité routière (Oser) et la gendarmerie ont mené une action de sensibilisation des usagers, le vendredi 06 octobre 2023 au niveau de l'ancien corridor de Yopougon et à Élibou.

Contrôler, sensibiliser et prévenir les usagers sur la sécurité routière, tel est le sens de l'action initiée par le ministère des Transports. Lors de cette campagne de sensibilisation, des agents de la police spéciale de sécurité routière (Pssr), de l'Office de Sécurité Routière (Oser) et la gendarmerie ont invité les usagers à avoir des comportements responsables et citoyens en vue de réduire conséquemment les dégâts routiers. Raphaël Irié Bi, responsable des campagnes de sensibilisation, a expliqué que l'instauration de la semaine de sécurité routière a considérablement réduit les accidents sur les routes notamment avec la vidéo verbalisation et la réduction de la vitesse. « Que ce soit des automobilistes, des passagers, des piétons, à tous nos postes, les informations qui nous sont remontées, tout le monde est réceptif. Et nous nous réjouissons de cette action. Quand on prend le cas de la ceinture de sécurité, le message est passé. Les chauffeurs sont les premiers à rappeler aux passagers la prise de la ceinture », a-t-il déclaré avant de souligner que l'un des points noirs de cette campagne est le refus du port du casque par des motocyclistes.

Une thématique impliquant à la fois piétons, automobilistes, passagers et même les collectivités territoriales

Par ailleurs, Raphaël Irié Bi a indiqué que le thème de cette édition « Cohabitation des usagers dans la circulation pour une route sûre», implique à la fois les piétons, les automobilistes, les passagers et même les collectivités territoriales. Parce qu'il faut savoir cohabiter. Selon lui, en matière de code de la route, il y a des réglementations que chacun doit savoir et faire afin d'éviter des accidents de la circulation. « Je demande aux automobilistes d'être patients sur la route et d'être tolérants afin d'éviter des risques d'accident. Aux piétons, je leur demande d'être prudents dans la traversée et d'adopter de bons comportements afin d'éviter des accidents de circulation»,a-t-il ajouté. Commissaire de police Raphaël Gossan, chargé des opérations et du contrôle routier à la police spéciale de la sécurité routière, s'est dit satisfait des résultats de cette campagne de sensibilisation. « On constate que la majorité de la population a compris le sens de la sécurité routière sur la voie publique. Les pièces sont régulières, les alcootests, le port de la ceinture, tout est aux normes. C'est une satisfaction pour nous de remarquer que la population a compris l'importance de conduire dans les normes et sans alcool », a-t-il affirmé.

Bamba Fousséni, médecin cardiologue, intercepté par les agents de sensibilisation a été testé négatif à l'alcootest. Il s'est servi du cadre pour interpeller les usagers aux respects des codes de la route. « Pour moi chaque fois qu'on me contrôle que ce soit en infraction ou pas, c'est une occasion pour moi de m'éduquer. Parce que pour un rien, on peut mourir sur la route », a-t-il fait savoir.