Cote d'Ivoire: Ce que le parlement panafricain a fait au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Ministère des Affaires Etrangères

Le Groupe régional de l'Afrique de l'Ouest du Parlement Panafricain (Pap) a effectué une mission en Côte d'Ivoire du 2 au 4 octobre 2023. Il s'agissait d'une visite pour un plaidoyer en faveur du protocole révisé du PAP et d'autres Institutions de l'Union Africaine.

Le jeudi 4 octobre 2023, la délégation du Parlement Panafricain s'est rendue à la permanence du Sénat, où des discussions approfondies ont eu lieu sur le Protocole révisé de ce parlement et d'autres instruments de l'Union Africaine. Cette réunion a été l'occasion de consolider les liens institutionnels existants et d'explorer des moyens concrets d'améliorer la coopération régionale.

La mission s'est clôturée par une rencontre avec la Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et de la Diaspora, Kandia Camara. Au cours de cette réunion, des engagements mutuels ont été pris en faveur des prochaines ratifications par la Côte d'Ivoire du protocole révisé du Parlement Panafricain et d'autres instruments de l'Union Africaine sujets du plaidoyer. La Ministre d'État a exprimé son soutien total aux initiatives du Parlement Panafricain et a souligné l'importance de la collaboration pour atteindre les objectifs communs de l'Afrique. Les membres de la délégation ont réitéré leur engagement envers la coopération régionale et ont exprimé leur gratitude pour l'accueil chaleureux et la coopération fructueuse reçus tout au long de la mission. Ces rencontres ont renforcé les partenariats existants et ont jeté les bases d'une collaboration future. Cette dernière journée a été marquée par des dialogues constructifs et des engagements solennels, soulignant ainsi l'importance de l'unité et de la coopération pour le développement durable et l'intégration réussie de l'Afrique.

Avant le Sénat et le ministère des Affaires étrangères, le Parlement panafricain a rencontré les leaders des groupes parlementaires ivoiriens à l'Assemblée Nationale, mercredi 3 octobre 2023

. Les leaders des groupes parlementaires ivoiriens ont exprimé leur soutien et leur engagement envers leur cause. Il a présenté ses plaidoyers pour les protocoles de l'Union Africaine, cherchant à renforcer l'intégration africaine et à promouvoir les droits des personnes handicapées.

Cette journée s'est conclue par un point de presse où le (PP) a partagé sa vision et ses avancées avec le public. Le Parlement Panafricain s'est dit reconnaissant pour l'adhésion enthousiaste des leaders des groupes Parlementaires Ivoiriens. Il a traduit toute sa gratitude au peuple ivoirien pour son accueil chaleureux et s'est engagé à poursuivre ses efforts pour un continent africain plus fort et plus uni.

Auparavant, la délégation du Parlement Panafricain conduite par Madame Lucia Maria Mendes Goncalves Dos Passos, 3ème Vice-présidente dudit parlement, a pris part lundi 2 octobre 2023 à la cérémonie solennelle d'ouverture de la deuxième Session ordinaire 2023 de l'Assemblée nationale . Elle a ensuite été reçue en audience par le Président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo. Au sortir de celle-ci, Madame Lucia Maria Mendes Goncalves a indiqué avoir sollicité le soutien et l'appui du Président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, pour la ratification et l'application des chartes telles que la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, sur les Droits des personnes handicapées en Afrique, et le protocole de Malabo.