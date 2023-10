Cote d'Ivoire: Journée Internationale de la Fille - Ce qui est prévu par l'ose

Dans le cadre de ses activités au titre de l'année 2022-2023, l'Organisation Solidarité pour Étudiantes (OSE) organise la Journée internationale de la fille sur le thème « Inégalités sociales et jeunesse féminine » couplée à une caravane qui a pour thème « Comment vaincre les difficultés liées au cursus scolaire et universitaire de la jeune fille ? », le mercredi 11 octobre 2023 à L'Université Félix Houphouët Boigny .

La Journée internationale de la fille est célébrée tous les 11 octobre. En effet, les conditions de vie difficiles et les contraintes socio-économiques dans lesquelles vivent les jeunes filles, sont autant d'exigences qui les empêchent d'éclore et de connaître un véritable épanouissement. Ainsi, lors de cette célébration, les membres de l'Organisation Solidarité pour Étudiantes (OSE) prévoient plusieurs activités en vue de lutter contre toutes formes d'infections génitales susceptibles d'empêcher l'épanouissement de la jeune fille, de mettre à mal son insertion sociale et d'entraîner le décrochage scolaire et universitaire de nombreuses filles.

« L'Organisation Solidarité pour Étudiantes (OSE) se donne pour mission de former les filles afin de prévenir la pauvreté féminine, de lutter contre le décrochage scolaire et universitaire, de construire une nouvelle génération de femmes battantes avec une mentalité de leaders, capables de relever les défis qui se présentent à elles. De contribuer à les rendre indépendantes et sociables, à leur donner des principes et une bonne connaissance d'elles-mêmes et de leur culture, afin qu'elles soient compétentes et compétitives dans leurs domaines d'activités », ont mentionné les initiateurs de l'Ose. Cette journée sera également meublée par des panels, des conférences animés par des experts de haut niveau. L'un des points saillants de cette journée sera une tournée dite « Caravane du Succès » qui sillonnera les universités, grandes écoles et lycées du pays. Selon les organisateurs, cette caravane sera l'occasion de mettre en place une stratégie de sensibilisation sociale et de formation pour relever les défis auxquels sont confrontées les filles, promouvoir leur autonomisation et respecter leurs droits.