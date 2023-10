Madagascar: Basketball - ROAD TO BAL - Le COSPN obtient son ticket pour l'élite 16

Après avoir battu l'Ushindzi des Comores et le Beau Vallon Heat des Seychelles, le COSPN participera à l'Elite 16 avec, à la clé, un ticket pour le BAL

Le COSPN a dominé les deux clubs de l'Océan Indien l'USHINDZI de Comores et le Beau Vallon Heat de Seychelles au Palais des sports de Mahamasina et ira en Afrique du Sud le 14 novembre pour participer à l'Elite 16 dont l'objectif est de faire mieux que l'année dernière et chercher le ticket pour le BAL.

Le match de deux journées au Palais des sports de Mahamasina a été une démonstration de force qui promet. Ayant reçu les deux clubs de l'Océan Indien l'USHINDZI de Comores et le Beau Vallon Heat de Seychelles dans le cadre d'un tournoi triangulaire de « Road do BAL » qui s'est joué le 6, le 7 et le 8 octobre au Palais des sports de Mahamasina à Antananarivo, le club omnisport de la police nationale ou COSPN a obtenu au bout de deux jours de confrontation son ticket de qualification pour aller en Afrique du Sud dans le cadre de l'Elite 16 à partir de 14 novembre prochain.

L'objectif en Afrique du Sud est de chercher l'une des six places restantes pour aller au BAL de Rwanda l'an prochain.

Ayant débuté leur match le samedi 7 octobre contre les basketteurs de l'Ushindzi Club de Ouani en provenance de Comores, les protégés de Samy Olivier Harison, président de COSPN se sont imposé sur le score de 87-52 (20-6, 23-10, 26-13, 18-23) sans forcer.

%

L'essentiel

Le quatrième quart temps a tourné à l'avantage des Comoriens qui ont surclassé les joueurs locaux sur le score de 23-18.

Durant les trois dernières minutes du quatrième quart temps, les protégés de Julien Chaignot, head coach de COSPN n'arrivent plus à marquer.

Dans leur confrontation contre le club de Beau Vallon Heat de Seychelles, les joueurs de COSPN se sont imposés sur le score de 76-57 dans un match dominé du début jusqu'à la fin de la rencontre.

Avec l'apport de la nouvelle recrue l'américain Bishop Michael Coulter très fort en tir et en récupération de la balle, avec l'adresse au tir de Livio Ratianarivo, le COSPN a mené sur le score de 37-23 à la pause.

Durant les deux derniers quarts temps, les protégés de Julien Chaignot ont montré des jeux défensifs très bons qui ont mis à mal l'équipe de Beauvallon Heat de Seychelles.

Les basketteurs de COSPN ne font qu'agrandir petit à petit l'écart entre le score de deux équipes.

La victoire de COSPN a été incontestable sur les deux matchs avec un niveau très relevé par rapport aux deux équipes de l'Océan Indien. « Mes joueurs ont montré un match très sérieux.

L'objectif pour COSPN est d'atteindre le top 12 pour aller au BAL. On va continuer à s'entrainer dur et le championnat national est une étape pour le faire. Tout n'est pas parfait pour le moment mais l'essentiel a été fait », confie Julien Chaignot, head coach de COSPN.

Calendrier des matchs

6 octobre à 17 h : Beau Vallon Heat contre Ushindzi

7 octobre à 17 h : Ushindzi contre COSPN

8 octobre à 17 h : COSPN contre Beau Vallon Heat