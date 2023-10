Algérie: Une délégation parlementaire algérienne prend part à Copenhague à la 69e session de l'AP-OTAN

ALGER — Une délégation parlementaire algérienne conjointe entre les deux chambres du Parlement prend part à la 69 session de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (AP-OTAN), dont les travaux se poursuivent jusqu'au 9 octobre en cours à Copenhague (Danemark), a indiqué dimanche un communiqué du Conseil de la nation.

Les participants débattront, lors des réunions des cinq (05) commission et de la séance plénière, de plusieurs thèmes dont "la mobilisation sur les valeurs de la démocratie participative au sein de l'alliance, la préservation de l'ordre international fondé sur des règles, l'adaptation accélérée du système de dissuasion et de défense relevant de l'OTAN y compris les régions de la Mer Baltique et de la Mer Noire outre la construction de capacités de résistance et de lutte contre les fake-news et la préservation des infrastructures vitales et des chaines d'approvisionnement".

Le Conseil de la nation sera représenté par M. Aissa Naili, président de la Commission de la Défense nationale en qualité de chef de délégation et des deux députés de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Fouzi Bendjaballah et Ayoub Hammad, précise le communiqué.

Le Parlement algérien participe aux sessions de l'AP-OTAN en sa qualité de partenaire méditerranéen.