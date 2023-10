Afrique: Un tenant solide et gagnant - L'Etoile capitalise au Bardo

Dans un match âprement disputé par les Stadistes 90 minutes durant, en quête d'un résultat probant, le bénéfice des trois points pour l'ESS est un signe de solidité et d'assurance, notamment derrière.

Ce n'est certainement pas le match le plus abouti depuis le début de saison pour l'Etoile du Sahel, mais l'équipe a cependant glané une victoire bien négociée.

On ne peut faire de grands reproches à coach Ben Younès, du moment qu'il ramène trois points précieux d'un déplacement périlleux au Bardo.

Ce fut un match tendu, surtout pour les locaux qui n'entrevoyaient pas la défaite, de surcroît, dans leur fief après le nul en fin de match à Gafsa.

Ce grand format du week-end passé fut bouillonnant sur les travées du stade Hedi Ennaïfer.

Les tribunes et les gradins étaient littéralement incandescents de par les flammes qui jaillirent et les fumigènes qui embrasèrent le stade, quelques minutes après le but de l'Étoile, dès le début de la seconde période par le revenant Oussema Abid, entré quelques minutes plus tôt.

Bref, les fans stadistes ont tenté de sonner le branle-bas de leurs préférés mais ce but égalisateur n'arrivera jamais tant l'ESS a cette faculté à garder le score à son avantage, une fois qu'elle marque le premier but.

La seule défaite depuis le début de saison s'est produite contre l'Olympique de Béja, dans un match où l'Étoile a été surprise par un but très précoce des Béjaois, au stade Abdelaziz Chtioui de La Marsa. La suite on la connaît : quand l'ESS mène, elle gagne très souvent.

Une réalité qui s'est vérifiée au stade Hédi Ennaïfer récemment.

L'éloge de la patience

Revenons à présent au déroulé du match. L'Etoile fut d'abord attentiste en laissant le jeu à l'adversaire jusqu'au premier quart d'heure. En face, les attaques sporadiques des Stadistes ont poussé les joueurs étoilés à sortir de leur réserve.

A partir de la vingtième minute, l'Etoile sort de son périmètre défensif et aligne les incursions dans la surface adverse. Suite à une percée de Raki Aouani à la 27', Chamakhi récupère le cuir et a failli bénéficier d'un penalty par la suite.

A partir de là, pour l'ESS, le jeu sur contre-attaque a failli payer quand Aouani a raté une balle de but à la 37'. En général, le jeu a été un peu trop haché par des fautes des deux côtés surtout chez les visiteurs.

De retour de pause, le ST a été douché par un but du renard Abid dont la tête lobée a trompé Atef Dkhili. Ensuite, le jeu est devenu totalement à l'avantage des locaux jusqu'à la 80' minute, avant que l'ESS ne reparte à l'assaut.

L'Etoile doit une fière chandelle à Jmal qui a effacé un but tout fait en repoussant sur sa ligne un heading de Jouini, en première mi-temps, suite à un corner bien botté. Très bon match de l'ex-Stadiste Ali Jmal. Puis, en attaque, Aouani a fait un match plutôt moyen, vendangeant beaucoup d'occasions de scorer.

Du coté des locaux, Haïthem Jouini est passé à côté du match alors qu'Atef Dkhili a été ciblé par une frange du public. Ce fut globalement un match plaisant avec de l'intensité, de la fièvre et des coups de sang sur les gradins ...