Cote d'Ivoire: RC Lens / Elye Wahi - « Ma saison est lancée »

Arrivé au RC Lens l'été dernier contre 30 millions d'euros, Elye Wahi n'a pas satisfait d'entrée.

Alors qu'il était très attendu, l'ancien attaquant de Montpellier a mis un peu de temps avant montrer ce dont il est capable et de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs. Une période difficile sur laquelle l'avant-centre franco-ivoirien est revenu.

« C'est vrai que je l'attendais (son premier but avec Lens), parce que je n'étais pas habitué à prendre autant de temps avant de marquer mon premier but (contre Strasbourg, lors de la 7e journée de Ligue 1 », a confié l'ancien montpelliérain dans l'émission Téléfoot.

Brillant contre Arsenal en Ligue des champions mardi, avec notamment un but et une passe décisive, Elye Wahi a contribué à la victoire des Sang et Or (2-1) et lance ainsi sa saison de la plus belle des manières.

« J'étais attendu et je le savais. Je savais que mon moment allait arriver et voilà ma saison est lancée. Je pense que c'était le meilleur match de ma carrière. Il restera gravé (...) Je n'ai jamais douté. C'est un match de Ligue des champions, mais sans plus d'appréhension que ça. On est le petit poucet, on a tout à montrer sans pression », a-t-il fait savoir.