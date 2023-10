Guinée: El hadj Cheick Abdoul Gadiry Dionfo Diallo, Khalife général du Fouta - L'UDID remercie les sages pour ce choix et apporte son soutien au nouveau Khalife

Après le décès d'El Hadj Mamadou Bano Bah, El hadj Cheick Abdoul Gadiry Dionfo Diallo a été désigné jeudi dernier khalife général du Fouta Djallon. Satisfaits de cette désignation, les ressortissants de Dionfo (Sous-préfecture relevant de Labé Ndlr) à travers l'union pour le développement intégré de Dionfo (UDID) a organisé ce dimanche 08 octobre 2023 à Conakry une cérémonie de remerciements aux sages du FOUTA et de soutien au nouveau Khalife général du Fouta.

Dans son discours de circonstances, Yero Sadjo Baldé, président de l'UDID a fait savoir que c'est avec un cœur rempli de gratitude et de respect que, les fils et les filles de Dionfo, à travers cette organisation qu'il dirige s'adressent aux sages du Fouta Djallon.

« En ces moments pathétiques de succession et de fierté de notre histoire, nous tenons à exprimer notre gratitude sur le choix que vous avez porté sur notre Cheick, gardiens de nos traditions et de la sagesse du Fouta. Nous rendons hommage à la mémoire de feu El Hadj Mamadou Bano Bah, qui a guidé notre communauté avec dévouement et sagesse. Son héritage demeurera vivant dans nos cœurs et dans les annales de notre histoire. Nous prions pour le repos éternel de son âme et demandons à Dieu de l'accueillir dans sa miséricorde. Nous accueillons avec joie et espoir le nouveau khalife, El Hadj Abdoul Gadiry Dionfo Diallo. Puissent les bénédictions divines l'accompagner dans cette noble responsabilité en tant qu'autorité morale du Fouta« , a-t-il dit au nom de l'UDID.

« Que Dieu accorde à notre nouveau Khalif la force, la clairvoyance et la patience nécessaires pour accomplir cette mission sacrée. Nous sommes unis dans la prière pour que son règne soit prospère, harmonieux et source de paix pour nous. Que l'esprit de l'unité, de la tolérance et de la solidarité continue de régner parmi nous, et que le Fouta reste une phare de lumière pour tous ceux qui le considèrent comme leur foyer spirituel« , a-t-il souhaité.

Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président de l'association pour le développement de la préfecture Labé (ADPL).

« Nous sommes ici pour dire à l'ensemble des citoyens du Fouta Djallon, à l'ensemble de la communauté musulmane ainsi que tous les citoyens Guinéens que le choix d'El Hadj Abdoul Gadiry Dionfo Diallo est un bon choix. Il mérite sa place. Nous nous sommes associés aux ressortissants de Dionfo pour dire merci aux sages du Fouta. Nous exhortons tout le monde de soutenir le nouveau Khalife pour l'unité et l'entente entre les filles fils du Fouta mais aussi entre tous les citoyens Guinéens« , a-t-il lancé.

El Hadj Abdoul Gadiry Dionfo Diallo est né en 1927 à Dionfo, Sous-préfecture relevant de la préfecture de Labé, en moyenne Guinée. En 1967, il a été nommé Khalife du Diarrörè à Dionfo à l'âge de 40 ans. Dans les années 80, il a été nommé Khalife Tidjaniya. Au début des années 2000, est nommé secrétaire général sous-préfectoral de la ligue islamique. Jeudi 05 octobre 2023, il est désigné khalife général du Fouta Djallon à l'âge de 96 ans.