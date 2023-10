Maroc: Début à Marrakech des travaux des Assemblées annuelles BM-FMI

Marrakech — Les travaux des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds Monétaire International (FMI) ont débuté, lundi à Marrakech, avec la participation de l'élite économique et financière mondiale pour débattre des grands enjeux liés notamment aux politiques de financement, à la croissance économique et au changement climatique.

Cet événement planétaire, qui revient en terre africaine 50 ans après, offre l'occasion aux décideurs économiques et financiers de prendre connaissance de près des avancées réalisées et des progrès accomplis par le Maroc sous le leadership éclairé de SM le Roi Mohammed VI dans divers domaines.

Signe fort de la confiance des institutions de Bretton Woods en la résilience du Royaume, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi, la tenue de cette grand-messe dans la cité ocre permettra aussi de jeter la lumière sur les chantiers majeurs lancés par le Maroc tels que la généralisation de la protection sociale et la reconstruction des régions affectées par le séisme d'Al Haouz.

Ce rendez-vous incontournable, qui réunit les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales de 190 pays, constitue également l'occasion de faire entendre la voix de l'Afrique et des pays du Sud, mais aussi de mettre en avant l'engagement immuable du Maroc vis-à-vis des pays africains, grâce à la Vision Royale de la coopération Sud-Sud.

Le gotha financier et bancaire mondial aura ainsi l'opportunité de mieux aborder, approcher et soulever les problèmes et challenges que les pays du Sud se doivent de relever, particulièrement ceux de l'Afrique.

Marrakech vibrera donc, une semaine durant, au rythme de réunions auxquelles prendront part plus de 12.000 participants venus des quatre coins du monde, dont environ 4.500 représentants des 190 délégations officielles conduites par les ministres des Finances et les gouverneurs des Banques centrales.

Au menu de ces Assemblées annuelles BM/FMI, figurent notamment la présentation des rapports portant sur les perspectives de l'économie mondiale ainsi que des side-events pour discuter de plusieurs questions relatives notamment à la crise énergétique, aux défis climatiques, à la migration, à la coopération internationale, à la relance post-Covid et à la fragmentation politique et économique au niveau mondial.

Pour abriter cet événement international, le Maroc a déployé un important dispositif avec une mobilisation tous azimuts, afin de garantir la réussite de ces Assemblées, confirmant ainsi sa vocation de terre d'accueil des manifestations de renommée mondiale.