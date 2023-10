Maroc: Marathon International de Casablanca - La 14ème édition prévue le 29 octobre

Casablanca — La 14ème édition tant attendue du Marathon International de Casablanca est sur le point de prendre d'assaut la ville le dimanche 29 octobre 2023, prête à animer les rues de la métropole depuis le départ du complexe sportif Al Amal.

"Cet événement emblématique vise à mettre en lumière les atouts de la ville dans un cadre sportif et citoyen, et est l'aboutissement d'une collaboration institutionnelle remarquable", indique un communiqué des organisateurs.

"L'événement, fruit d'un partenariat entre la commune de Casablanca et un ensemble de partenaires majeurs, dont la Wilaya de la région de Casablanca-Settat, le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, le Conseil Préfectoral de Casablanca, la Fédération Royale Marocaine d'Athlétisme à travers la ligue d'Athlétisme de Casablanca et la société de développement local, Casablanca Events & Animation, promet d'être une journée de célébration sportive et d'engagement citoyen", souligne la même source.

Selon le communiqué, le choix de la date de cette manifestation annuelle a été minutieusement planifié pour garantir des performances optimales des coureurs, tout en prenant en compte les conditions climatiques favorables du mois d'octobre. Dans cette optique, les épreuves du Marathon International de Casablanca sont diversifiées et ouvertes à tous, comprenant le Marathon, le Semi-marathon, le 10 Km et la Kids Run.

Les parcours, certifiés par un expert catégorie « A » de l'Association Internationale des Fédérations d'Athlétisme (IAAF), débuteront et se termineront au complexe Sportif Al Amal.

%

Le Marathon, le Semi-marathon et le 10 Km sont ouverts à tous les participants âgés de 17 ans et plus, licenciés ou non. La Kids Run offre également aux jeunes coureurs âgés de 6 à 14 ans la chance de montrer leurs talents et compétences dans le quartier des sports de la ville, sous les regards fiers et les encouragements des parents.

-Le Marathon : Une course de 42 km sur route, offrant une occasion unique de découvrir le nouveau visage de Casablanca en passant par des sites tels que Casa Finance City, le Morocco Mall, les rives de Sidi Abderahmane et Ain Sebâa.

-Le Semi-marathon : Une épreuve très prisée qui suit les traces du Marathon de Casablanca, avec un point de départ commun, ouverte aussi bien aux professionnels qu'aux amateurs.

-Le 10 km : Cette distance courte et urbaine connaît un engouement sans précédent, réunissant les compétiteurs chevronnés et les coureurs débutants sur une même épreuve.

Mais ce n'est pas seulement une affaire d'adultes, affirment les organisateurs, "car les jeunes auront également leur moment de gloire avec la "Kids Run". Cette course est destinée aux jeunes âgés de 6 à 14 ans, leur offrant une chance de s'amuser, de montrer leurs talents et leurs capacités sur un nouveau circuit situé dans le quartier des sports de la ville".

A noter que dans le cadre de l'organisation de la 14ème édition du Marathon International de Casablanca, Casablanca Events & Animation a scellé un partenariat avec l'Académie Régionale de l'Éducation et de Formation de Casablanca Settat (AREF), dans le but d'encourager et susciter la participation d'un grand nombre d'élèves de la région de Casablanca-Settat à la Kids Run, prévue la veille du MIC. Il s'agit d'un partenariat solide en faveur de la participation de plus de 500 enfants provenant de la région.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes depuis le début du mois d'août sur le site Casawe.ma et resteront disponibles jusqu'au jeudi 26 octobre. Les participants qui se sont inscrits en ligne avant le 15 octobre auront leurs dossards nominatifs et pourront les retirer, ainsi que les kits participants, à partir du 20 octobre au village de l'événement situé à l'intérieur du complexe sportif Al Amal.

La Société de Développement Local Casablanca Events et Animation, créée en 2015, a pour mission d'élaborer et mettre en oeuvre la stratégie d'attractivité globale du territoire sur les plans local, régional et international.

Pour ce faire, Casablanca Events et Animation déploie des projets structurants, assure la gestion des infrastructures sportives et culturelles qui lui sont confiées et organise des événements d'envergure dans les domaines culturel, sportif et économique.

Casablanca Events et Animation est une société anonyme de droit privé à capitaux publics dont les actionnaires sont le Conseil de la Région de Casablanca-Settat, la Commune de Casablanca et le Conseil Préfectoral de Casablanca.