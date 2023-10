Sénégal: Sédhiou -Les condoléances de la nation à la cité religieuse de Madina Souane - Dr Annette Seck Ndiaye porteuse du message du président Macky Sall

Le tout nouveau Khalife général de la cité religieuse de Madina El Hadji Souané a reçu, samedi 7 octobre, les condoléances du chef de l'Etat, Son Excellence Macky Sall, par l'entremise de Mme la ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, Dr Annette Seck Ndiaye, par ailleurs présidente du Conseil départemental de Sédhiou.

Cette date coïncide aussi avec la célébration de l'édition 2023 du Gamou, la «nuit du Prophète - PSL» du foyer religieux.

Les témoignages sont unanimes sur les oeuvres de feu El Hadji Abdoulaye Karamba Souané, le grand maître coranique appelé « Boroom Daraadji ».

Le nouveau Khalife, El Hadji Mama Souané, s'engage à pérenniser la vision de leur vénéré père, fondateur de cette cité religieuse de l'Ouest de Sédhiou.

La cité religieuse de Madina El Hadji Souané a reçu, samedi dernier, dans la soirée, les condoléances de la nation et du chef de l'Etat, Son Excellence Macky Sall, par l'entremise de madame la ministre Dr Annette Seck Ndiaye, par ailleurs présidente du Conseil départemental de Sédhiou.

«Je suis porteuse du message de son Excellence le président de la République, Macky Sall. Il tient de prime abord à réitérer son attachement à la famille Souané et à Abdoulaye Souané.Il m'a chargé de vous transmettre ses condoléances les plus éplorées et aurait bien voulu être ici, dans ce foyer ardent de Madina Souané, et le faire lui-même. Mais son agenda ne le lui a pas permis. Je suis accompagnée d'une forte délégation et je salue ici la présence de mon frère Jean Pierre Senghor», a-t-elle déclaré.

%

En guise de témoignage et de rappel des efforts déployés par le chef de l'Etat durant l'admission du défunt guide religieux dans les structures de santé, Dr Annette Seck Ndiaye a relevé la volonté de Macky Sall de l'envoyer à l'étranger pour des soins. Mais, le Tout Puissant en a décidé autrement.

«Le jour où Bakaramba était admis dans les structures de santé de Dakar, et quand le président l'a appris, il m'a chargée de faire le suivi pour les formalités au niveau des services des Affaires étrangères, pour sa mise en route en vue des soins à l'étranger. Mais Dieu, le Tout Puissant Miséricordieux, en a décidé autrement», fait-elle observer.

Mme la ministre Annette Seck Ndiaye était accompagnée d'une forte délégation, composée d'administratifs, des élus nationaux et territoriaux, des notables et autres personnalités locales.

Le tout nouveau Khalife général de Madina El Hadji Souané, EL Hadji Mama Souané, est un homme engagé très tôt dans les activités de développement notamment dans l'agriculture.

Il a magnifié l'oeuvre de son prédécesseur, avant de s'engager à perpétuer celle prodiguée par leur défunt père et fondateur de cette cité religieuse de l'Ouest de Sédhiou.

Enfin, EL Hadji Abdoulaye Souané, troisième adjoint du Conseil départemental de Sédhiou et fils de ce terroir, a remercié le chef de l'Etat, au nom de la famille, pour, dit-il, ses nombreuses réalisations et son attachement aux familles religieuses et celle de Madina Souané en particulier, donnant ainsi corps à l'idéal du dialogue entre le spirituel et le temporel, a-t-il conclu.