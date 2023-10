Sénégal: Keur madiabel - Différend entre flex eau et les populations - Serigne Mbaye Thiam apaise et fait des propositions

A la suite des manifestations provoquées au cours de la journée du jeudi 5 octobre dernier, par les populations de Keur Madiabel, contre « Flex Eau », le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, s'est rendu d'urgence dans cette commune de la région de Kaolack où il a d'ailleurs vu le jour, pour jouer la carte de l'apaisement et amener les deux parties à de meilleurs sentiments.

En dehors du gouverneur de la région et la délégation administrative qui l'accompagnait, cette rencontre regroupait le maire de la commune, Abdoulaye Diatta, les représentants du collectif des usagers, ceux de « Flex Eau », les dignitaires de la localité, mais aussi les chefs religieux dont le représentant du Khalife de Médina Baye Cheikh Mahi Ibrahima Niasse.

Même si devant le siège de mairie où devait se tenir la réunion, une foule compacte composée de jeunes montait la garde, scandant tous les besoins qui composaient leurs revendications et huant ainsi à tout moment Serigne Mbaye Thiam et les occupants de la salle de délibération, les négociations entre les différentes parties se sont poursuivies pendant plus de six (6) tours d'horloge.

Un moment fort pour le maire de Keur Madiabel, Abdoulaye Diatta, de revenir sur les précédentes rencontres entre Flex Eau et les populations dont celle du 5 août dernier, mais aussi pour les plaignants de raconter leur calvaire, et lister les nombreuses revendications pour lesquelles elles souhaiteraient une solution durable.

Parmi elles, la libération immédiate des douze (12) jeunes arrêtés lors des manifestations, la question des compteurs.

Mieux, il y a aussi la poursuite des opérations de relèvement que les populations sont contraintes d'accepter.

Car auparavant beaucoup parmi elles avaient peur que ces opérations soient un prétexte pour la société de distribution de couper les compteurs.

Mais pour ce cas précis, Serigne Mbaye Thiam à qui les populations ont donné carte blanche pour régler le problème, a annoncé qu'il n'y aura plus de coupure et qu'il est devenu aujourd'hui une nécessité de revenir à la facturation mensuelle, comme l'exigent aujourd'hui les réalités par rapport aux revenus des populations sur le terrain et qui se collectent au jour le jour.

Toutefois, sur le plan étalonnage, toutes les dispositions techniques nécessaires seront prises pour réglementer les compteurs et parvenir à une meilleure facturation dans les concessions, surtout celles qui ont connu une hausse et qui continuent encore de contester le montant de leur consommation établi dans les deux dernières factures.

Par rapport à la qualité, même si le ministre de l'Eau et de l'Assainissement estime que 82% des Sénégalais boivent aujourd'hui l'eau du robinet, il n'en demeure pas moins que d'autres contrôles seront effectués au laboratoire pour améliorer la qualité.

Cette directive a été donnée à l'Office des forages ruraux (Ofor) qui va faire des prélèvements au niveau des sorties de forage et dans les concessions.

Et ce, en marge des opérations de coloration que l'État va mettre en oeuvre sur les périmètres de couverture de Keur Madiabel et de l'autre programme de renouvellement du réseau hydraulique local, son renforcement avec le nouveau forage de Keur Mandongo qui fait gagner à la commune de Keur Madiabel 400 M3 d'eau de plus.