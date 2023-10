Algérie: Arkab évoque avec la sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères du Chili les voies de renforcer la coopération

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu lundi à Alger, la sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères du Chili, Gloria de la Fuente, avec laquelle il a évoqué les relations bilatérales dans le domaine de l'énergie et des mines, ainsi que les voies et moyens de les renforcer et de les développer, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, les deux parties "ont passé en revue l'état des relations bilatérales dans le domaine de l'énergie et des mines, ainsi que les voies et moyens de les renforcer, notamment en matière d'hydrocarbures, d'énergies nouvelles et renouvelables et de transition énergétique", précise le communiqué.

Les deux responsables ont également abordé les perspectives de coopération et d'investissement dans le secteur des mines en Algérie, particulièrement la recherche, l'exploitation, la transformation et la production des ressources minières, ajoute la même source.

Présentant le programme de développement du secteur des mines, M. Arkab a invité les compagnies chiliennes à "investir dans le domaine des mines, à établir des partenariats gagnant-gagnant avec leurs homologues algériennes et à échanger les expériences dans ces domaines", le Chili étant, a-t-il dit, "l'un des pays leaders en matière d'exploitation minière et industrielle, à l'instar du lithium, du cuivre, du fer et de l'acier, outre la production et le traitement des engrais phosphatés".

Au terme de cette rencontre qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République du Chili en Algérie, de cadres du ministère et des membres de la délégation chilienne, les deux parties "ont convenu d'intensifier les consultations et les rencontres", à travers la formation d'un groupe de travail pour identifier les domaines de coopération bilatérale et les activités d'intérêt commun en vue de mettre en place une feuille de route pour la coopération entre les deux pays, conclut le communiqué.