Congo-Kinshasa: Présidentielle de décembre 2023 - Félix Tshisekedi a déposé sa candidature

Le président Félix Tshisekedi a décidé de renouveler son bail à la tête du pays en déposant officiellement, le 7 octobre, sa candidature à la Ceni.

Il était, dans l'ordre d'arrivée, le seizième postulant à se faire enregistrer par le Bureau de traitement et de réception des candidatures (BRTC) de la Céni. L'ambiance était électrique. Le président sortant qui s'est fait accompagner de son épouse, de quelques têtes couronnées de l'Union sacrée et d'une foule immense constituée des partisans de l'Udps et alliés, n'a pas mis beaucoup de temps dans les locaux de la Centrale électorale.

L'acte de dépôt de la candidature enfin posé avec tous éléments constitutifs du dossier, le président Félix Tshisekedi a improvisé une adresse sur le perron de l'immeuble abritant le siège de la Céni. Dans ses propos, il a décrit succinctement sa nouvelle vision pour l'indépendance économique et sociale du pays. Renaissance, Développement et Crédibilité (RDC), telle est l'intitulé de ce projet sociétal pour lequel il entend s'investir pleinement. Il s'agit de trois idées-forces qui vont conduire la prochaine destinée du Congo à travers un programme national soutenu par des actions de grande envergure. "Mon combat continue et j'invite la population à m'accompagner de l'amener. Mon combat est pour notre indépendance économique. Je peux dire aujourd'hui que nous sommes sur la bonne voie", a-t-il indiqué.

Le président Félix Tshisekedi a aussi martelé sur la quête de paix dont le pays a besoin pour entrevoir les perspectives de son développement. "Le Congo c'est une nation. Le Congo, c'est un peuple qui a besoin de paix et nous travaillons à lui ramener la paix, nous travaillons à lui donner du pain grâce à un programme très ambitieux de transformation agricole" a-t-il ajouté. Félix Tshisekedi s'en est, par ailleurs, pris aux candidats fabriqués par l'Occident et à la solde des impérialistes qui cherchent à introduire dans le pays des concepts dangereux tels que celui du Genre, ou mieux, d'orientation sexuelle. Il a dénoncé leur cabale et en a appelé à la conscience populaire pour barrer la route à ces impérialistes et à leurs patins qui n'ont d'autre objectif que de piller les ressources du Congo et de l'appauvrir.

Le président Félix Tshisekedi a terminé par exhorter les Occidentaux à tisser des partenariats publics-privés avec la RDC répondant aux désidératas du peuple congolais à l'instar de ce qui est en train d'être fait avec les États-Unis, la Chine, la Turquie, le Japon, les Emirats arabes unis etc. La journée s'est achevée par une marche à pied improvisée par le président Félix Tshisekedi sur le boulevard du 30 juin, accompagné par une cohorte des Kinois enthousiasmés et visiblement acquis à la cause de celui qui porte désormais leurs espérances.