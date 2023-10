Congo-Brazzaville: Appel à manuscrits - Les auteurs appelés à soumettre leur création de scène

Le concours « Vivons les Mots » est ouvert à tous les auteurs et toutes les autrices francophones quels que soient leur nationalité et lieu de résidence. Dédié aux auteurs de théâtre, ce concours est gratuit et anonyme.

Le concours international francophone « Vivons les Mots », organisé par les éditions L'Harmattan en collaboration avec l'association Vivons les Mots, les EAT-Méditerranée, la FNCTA, le Lucernaire et OPSIS TV, a pour but de favoriser la création théâtrale, de faire connaître et de récompenser les œuvres des lauréats.

Le candidat a droit à un seul texte, même si l'œuvre est coécrite. En cas de co-auteurs ou co-autrices, seul le nom écrit sur le bulletin d'inscription sera considéré comme candidat ou candidate principale. Les œuvres présentées doivent être écrites en langue française et inédites et ne doivent jamais avoir été éditées, ni à compte d'auteur, ni à compte d'éditeur ou jouées. Celle-ci n'a jamais été présentée au concours « Vivons les Mots » les années précédentes.

Le texte présenté doit avoir un caractère lisible (Times New Roman, Bookman, Arial, Tahoma...) en corps 12 ou 14 (Interligne 1,5), être paginé, et envoyé au format doc, docx ou PDF et comporter au minimum environ 30 pages ou 36.000 signes, espaces compris. Elle doit avoir un titre ; un résumé de la pièce ; une présentation des personnages ; ne pas indiquer votre nom. Les lauréats de l'année précédente ne peuvent pas participer à cette sixième édition.

Des trophées en cristal (Or, Argent et Bronze) seront remis aux lauréats et seront édités par L'Harmattan dans la collection de théâtre. La sélection des œuvres se fera selon les critères suivants : style (usage de la langue, vers, prose, etc.) ; rythme ; pertinence des dialogues ; construction des personnages ; potentialité de l'œuvre à être interprétée ; émotions qui se dégagent de l'œuvre ; intérêt général de l'œuvre.

L'envoi de texte se fait en ligne jusqu'au 31 décembre 2023 via le formulaire de dépôt « Être édité » https: //manuscrits. harmattan.fr