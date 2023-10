Angola: Le Ministre du Pétrole défend la protection des diamants naturels

Luanda — Le ministre des Ressources Minérales, Pétrole et Gaz, Diamantino Azevedo, a défendu lundi, à Luanda, l'alignement de l'Angola parmi les pays producteurs de diamants naturels pour améliorer la gestion et la protection des diamants naturels.

S'exprimant à l'ouverture de la réunion du Comité ad hoc pour l'examen et la réforme du système de certification du Processus de Kimberley, il a souligné la nécessité de mieux s'organiser, du point de vue environnemental et de gestion, pour réduire les coûts d'investissement et d'exploitation, ainsi que pour mieux promouvoir le diamant naturel.

« Dans notre cas spécifique, nous ajoutons de la valeur aux diamants naturels, grâce à leur taille et leur polissage.

Ce sont les mesures que nous devons prendre et, en outre, continuer à protéger le diamant naturel lui-même, avec un plus grand alignement des pays producteurs », a-t-il déclaré.

Concernant la réunion du Comité Ad hoc, il a déclaré qu'elle se déroule dans un moment difficile pour l'industrie du diamant naturel et, également, face à certaines situations tendant à promouvoir les diamants synthétiques.

«Nous devons être plus alignés, tous les pays producteurs de diamants naturels, et être capables de défendre notre cause, face à cette situation qui se passe actuellement », a-t-il affirmé.

Diamantino Azevedo affirme qu'il existe une campagne visant à promouvoir les diamants synthétiques et à discréditer les diamants naturels. Tous les producteurs de diamants doivent donc en être conscients et prendre des mesures pour garantir que cela n'ait pas d'impact négatif.

Il a ajouté qu'il était nécessaire d'améliorer le mode de gestion, de production des diamants et de réduire les coûts, pour s'adapter à la nouvelle situation.

A cette occasion, Diamantino Azevedo a réaffirmé l'engagement du Gouvernement angolais envers le mécanisme de certification des Nations Unies pour la prévention des conflits.

La réunion du Comité ad hoc pour l'examen et la réforme du système de certification du Processus de Kimberley aura lieu du 9 au 10 octobre, avec des représentants des pays membres du Processus de Kimberley, de l'industrie et de la société civile.