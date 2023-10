Tunisie: Les indiscrétions d'Elyssa

Le prix Nobel à Tunis?

Mongi Baouendi, le prix Nobel tunisien, aurait promis à sa famille de lui rendre visite à Tunis. On sait que le prix Nobel est le fils d'un éminent mathématicien. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il serait le petit-neveu du premier polytechnicien tunisien Mohamed Ali Annabi.

Bon sang ne saurait mentir.

Le Grand Orgue a 100 ans

Le grand orgue de la cathédrale de Tunis célébrera son centenaire cette année. Un tel anniversaire devait être fêté avec le faste que cela méritait.

A l'initiative de la Fondation Hasdrubal, seront réunis pas moins de 80 artistes tunisiens et internationaux. Participeront, en effet, à ce concert exceptionnel les artistes du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, et pour la première fois la Maîtrise de la cathédrale de Monaco et Les Petits chanteurs de Monaco. Le concert aura lieu le 28 de ce mois.

Jaou Tunis

Artistes de l'image, manifestez-vous ! Photographes, vidéastes, vous êtes concernés par l'appel à candidature que lance "Jaou" pour sa prochaine édition.

Celui-ci concerne les artistes africains, d'Afrique du Nord ou Afrique subsaharienne, ainsi que la région Asie du Sud-Ouest. Les lauréats exposeront leurs travaux tout le long de l'emblématique avenue Bourguiba. La prochaine édition de "Jaou Tunis" est prévue au mois d'octobre 2024.

%

Rouhaniy et revient

Le festival de musique soufie et mystique se tiendra du 1er au 4 novembre prochain à Nefta. Créé et organisé par feu Hichem Rostom qui en assura la direction artistique, ce festival, qui en est à sa septième édition, est consacré aux expressions musicales et artistiques mystiques.

Wimbee ?

Dans l'univers très éclectique du consulting, Wimbee est le spécialiste et la référence du data et du digital. Cofondatrice de Wimbee Tunisie, Neïla Benzina était récemment nommée parmi les 50 femmes les plus puissantes du continent. Respect et fierté.

Choiseul 100 Africa

Cependant que Omar Guigua était, quant à lui, lauréat du Choiseul 100 Africa, classement qui consacre de jeunes dirigeants africains appelés à jouer un rôle majeur dans le développement de l'économie de leur pays et du continent. Omar Guigua est, avec son frère Zied, l'inventeur de cette drôle de voiture tunisienne qui séduit les automobilistes : la Wallys.