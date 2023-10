Tunisie: La situation du pays au gré des jours - L'info et l'intox !

Par les temps qui courent, les citoyens ne savent plus où donner de la tête. Et pour faire suite à cette situation que l'on vit, il y a de plus en plus « d'experts » et de «docteurs » qui parcourent les plateaux ou les chaînes de radios pour donner leurs avis et analyser la situation que traverse le pays et qu'ils considèrent catastrophique.

Et comble de l'ironie, ou par chance et malchance, l'entrée en jeu des voyantes et des voyants qui nous annoncent moult changements, des tremblements de terre, et des tsunamis qui pourraient nous effacer de la carte. Dans ce magma, il y a quand même des gens qui ont leur chef bien rivé sur leurs épaules, ayant été d'anciens responsables, redevenus enseignants dans de grandes Ecoles, des personnes sensées qui savent de quoi elles parlent et qui affirment, par exemple, que la Tunisie a bel et bien payé plus de quatre vingt pour cent de sa dette extérieure. Des chiffres à l'appui et des conclusions de bonne source qui relèvent le moral et relancent cet espoir de voir les choses s'arranger dans les meilleurs délais.

Où sont passés ces «experts » et comment ont-ils encore l'outrecuidance de s'affubler de ces titres pompeux, alors qu'ils sont entrés droit dans le mur ? A quoi jouent-ils et pour le compte de qui intoxiquent-ils leurs auditoires ?

Les Tunisiens s'adaptent

En effet, ne pas manger de riz durant quelques mois (que ceux qui en ont besoin pour des raisons médicales nous excusent), patienter pour avoir sa baguette disponible (cela s'allège de plus en plus), ne pas trouver du sucre à tous les coups (cela fera moins de diabétiques et les professionnels de la santé pensent qu'il faudrait augmenter le prix de ce produit pour qu'on en consomme moins), ne pas trouver les habituels sachets de thé (cela fera moins grossir les fortunes que s'amassent les tenanciers de cafés, surtout du côté des aérodromes, qui ne délivrent jamais de tickets et paient des impôts approximatifs par rapport à ce que paient des retraités par exemple), ce sont des périodes difficiles à traverser. Les Tunisiens sont en train de s'adapter. Ils n'achètent plus que ce dont ils ont besoin et cela fait moins de nourriture jetée à la poubelle. Ces crises et «crisettes», que vivent d'ailleurs certains pays de l'Occident réputés pour leur opulence et où ont lieu régulièrement des manifestations pour protester contre le renchérissement du coût de la vie et pour la détérioration des conditions de vie, finiront par s'estomper et tout reviendra à la normale.

Les lobbies ont la peau dure. Ils ont eu assez de temps pour se constituer un matelas assez épais pour nuire et ne voir rien venir, en jouant au chat et à la souris, grâce à leurs chambres froides déclarées ou enfouies dans les ruelles des cités populaires. Le temps de faire monter la grogne dans les rangs de la population. Les prix qu'ils ont imposés grâce à leurs réseaux dépassent tout entendement, mais sans compter sur cette force de l'adaptation qui a permis aux citoyens de tenir le coup et de laisser les choses se décanter.

Impropre à la consommation

Mais il y a des informations qui nous paraissent assez évidentes, puisque puisées à bonne source et surtout qu'elles proviennent de personnes connues pour leur franchise et pour leur professionnalisme: dans une émission de radio matinale, nous avons pu apprendre que l'eau que nous buvons, celle que nous distribue la Sonede, est impropre à la consommation et ne pourrait même pas servir pour laver des fruits et des légumes. Dans ce cas, à quoi servirait cette eau que nous payons de plus en plus cher et que l'Onas se fait un malin plaisir de doubler le montant de la consommation pour se faire payer ses services. Autant payer l'Onas et ne plus payer la facture de la Sonede ! Celui qui était au bout du fil était une personne qui ne manque pas de preuves de ce qu'il avançait : une analyse en bonne et due forme qui le prouvait.

Dans ce cas, cet organisme était bien dans l'obligation de répondre et de donner des éclaircissements pour calmer les esprits et éviter de jeter le discrédit sur notre seul distributeur. Que ce soit directement ou par communiqué de presse, sans se laisser tenter par les habituelles excuses toutes faites pour se tirer (momentanément) d'affaire.

Une menace certaine

Effectivement, depuis un bon bout de temps, bien des foyers, si nombreux soient-ils, ont choisi de faire leur cuisine avec de l'eau minérale ou de source, dont les marques se multiplient et empruntent des noms déformés pour se rapprocher de celles des grandes marques dans le monde. Dommage qu'elles ne prennent pas la peine de corriger leurs étiquettes et qu'elles nous laissent dans l'embarras face aux millions de touristes qui ont certainement commenté que ce pays, qui a organisé la dernière conférence des pays francophones, commet des fautes d'accord impardonnables.

Pour revenir à cette question d'eau impure, non consommable, comment résoudre ce problème qui en est un ? On ne peut empêcher un enfant de boire du robinet lorsqu'il a soif, une ménagère qui n'a pas les moyens de remplacer l'eau de robinet par de l'eau de source, un foyer qui peine à retrouver son équilibre en fin de mois. Tout ce beau monde n'est- il pas sous la menace d'attraper une entérite ou des diarrhées pour lesquelles il subira des dépenses d'argent et des ennuis de santé ?

Un triste record

Le Tunisien est déjà parmi les plus grands consommateurs d'eau minérale au monde. Il en consomme autour de 227 litres par habitant en moyenne. Ce record sera sans doute conforté par cette qualité de l'eau qu'on nous distribue. Les PDG de cette société nationale se succèdent et aucune correction, aucun effort pourrait-on dire, n'est fait pour que les choses aillent mieux. Y a-t-il dans le coin le « représentant » d'un lobby qui tient à ce que rien ne change pour que la Tunisie garde son... record ?

Comment comprendre le fait qu'aux foyers des premiers responsables de cet organisme, aucun des membres de leurs familles, de leurs connaissances, de leurs voisins, de leurs adjoints les plus proches, ne leur ait jamais signalé que l'eau du robinet n'est pas aussi incolore inodore, et sans saveur qu'on veut bien nous le faire croire ?. Bizarre ! Il y a quelque chose qui ne va pas.