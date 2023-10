Afrique: Macky Sall appelle les africains à asseoir « une véritable industrie biotechnologique »

Diamniadio — Le chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, a appelé lundi, les pays africains à se mobiliser d'avantage pour asseoir une « véritable industrie biotechnologique ».

"L'Afrique doit se mobiliser davantage pour assoir une véritable industrie biotechnologique, y compris la fabrication de vaccins. Nous devons aussi continuer le plaidoyer pour que les vaccins produits sur le continent accèdent aux plateformes de commercialisation », a-t-il dit.

Intervenant à l'ouverture des Grand Challenges (réunion annuelle) de la Fondation Bill et Melinda Gates, au Centre de Conférences Abdou Diouf de Diamniadio (CICAD), le président Sall a évoqué des expériences en la matière, dont celle de l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) qui fabrique depuis plus de 90 ans le vaccin contre la fièvre jaune.

« Nous en avons grandement besoin de la science d'où la pertinence du thème de cette année +La science sauve des vies+. En effet, la science sauve des vies en contribuant à améliorer notre compréhension des maladies par la prévention, le diagnostic et le traitement », a expliqué Macky Sall.

Mais, a-t-il ajouté, "le progrès scientifique a un coût. Pour être efficace et répondre aux besoins du plus grand nombre, la recherche scientifique doit être soutenue et financée de façon adéquate".

"La course aux vaccins et aux masques, engagée après l'apparition de la pandémie de Covid-19 est suffisamment révélatrice à ce sujet », a rappelé le président sénégalais devant le co-président de la Fondation Bill et Melinda Gates, Bill Gates, et son homologue des Comores et président de l'Union africaine (UA), Azali Assoumani.

%

Selon lui, la pandémie, »a montré au grand jour l'état d'impréparation global face aux périls sanitaires planétaires de plus en plus fréquents".

La tenue à Dakar de cet évènement »confirme le partenariat solide entre notre pays et votre Fondation dont le Sénégal abrite le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre », a t-il souligné, s'adressant à Bill Gates. Le »Grand Challenges annual meeting » se tient depuis 2005.

»Dans un monde exténué par les conflits, la violence, les jeux d'intérêt et le chacun pour soi, la Fondation Bill et Melinda Gates offre un modèle achevé d'empathie et d'humanité », a salué le président de la République.

En effet, a-t-il ajouté, « il faut avoir un grand coeur et un sens élevé de l'altruisme pour consacrer son temps, ses efforts et ses ressources à la santé et au bien-être de millions d'hommes et de femmes de tous âges à travers le monde, sans aucune distinction".

Macky Sall a indiqué que 49 pays africains dont le Sénégal bénéficient des programmes de la Fondation Bill et Melinda Gates, dans des domaines aussi vitaux que la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'agriculture et les services financiers pour les nécessiteux.

"Cette rencontre annuelle s'inscrit dans le même esprit de solidarité et de fraternité humaine. Elle constitue pour la communauté scientifique, les bailleurs de fonds et les décideurs politiques, une plateforme d'échanges et de dialogue, pour stimuler la recherche, l'innovation et le financement, afin d'aider à relever les grands défis mondiaux en matière de santé et de développement », a fait savoir le chef de l'Etat

Le »soutien actif » de la Fondation Bill et Mélinda Gates

« En même temps, dans un monde globalisé, un monde d'échanges et d'interactions intenses, la pandémie nous a appris que face à ces périls qui ignorent les frontières, aucun pays ne peut être en sécurité sanitaire tant que d'autres restent vulnérables », a-t-il prévenu.

Le chef de l'Etat a estimé que « le besoin de collaboration n'en est que plus évident pour les scientifiques et les décideurs politiques », soulignant que «c'est ce qui se fait au sein de l'Alliance mondiale pour le vaccin et l'Immunisation (GAVI) ; et plus récemment avec l'initiative COVAX, en réponse à la pandémie de Covid-19".

« Il faut féliciter la Fondation Bill et Melinda Gates pour son soutien actif à ces deux mécanismes de solidarité internationale », a-t-il dit.

Macky Sall a ajouté que « l'Institut Pasteur de Dakar (IPD) et l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formations (IRESSEF) constituent deux de nos laboratoires de référence contribuant régulièrement au progrès de la science en matière de santé ».

Il a par ailleurs salué l'initiative Grand Challenges Sénégal lancée en octobre 2022, et coordonnée par l'IPD, pour soutenir des projets de renforcement de la surveillance épidémique et la promotion de l'intelligence artificielle appliquée à la santé.

Le chef de l'Etat a signalé que deux lauréats du Prix du président de la République pour l'innovation numérique édition 2023 ont lancé avec succès, deux plateformes d'intelligence artificielle : »Caytu robotics et telewer ».

En matière d'innovation, il a également cité le programme Bajenu Gox (des actrices communautaires), lancé il y a plus d'une décennie, qui met en avant le leadership féminin pour soutenir les politiques publiques dédiées à la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile.

Le chef de l'Etat a remercié « vivement » la Fondation Susan Thompson Buffet pour son soutien précieux pour la pérennisation du programme Bajenu Gox.