Ouganda: Anniversaire de l'indépendance du colonialisme britannique - Un pays de jeunes en fête

Terego — "Nous sommes dans le district de Terego, dans le nord de l'Ouganda, et c'est un jour de grande fête. La population célèbre l'indépendance vis-à-vis du colonialisme britannique qui a eu lieu il y a 62 ans". La soeur Laura Gemignani, missionnaire combonienne, jointe par l'Agence Fides alors que les célébrations sont encore en cours, raconte les détails de cette journée de joie. "Au milieu des chants et des danses, les femmes cuisinent, les garçons vendent de la canne à sucre, il y a beaucoup de jeunes de toutes les écoles qui ont marché pendant des heures pour rejoindre le nouveau district de Terego, à la périphérie d'Arua. Il semble que ce jour-là, tous les problèmes disparaissent, du moins pour un temps".

J'ai trouvé que l'Ouganda était l'un des pays les plus joyeux et les plus festifs", poursuit le missionnaire, "toute occasion de faire la fête est bonne à prendre". Aujourd'hui, tout le monde attend l'arrivée d'un représentant du gouvernement pour célébrer l'indépendance obtenue le 9 octobre 1962. C'est un pays jeune et le gouvernement travaille beaucoup sur l'éducation et l'implantation d'écoles dans les villages les plus éloignés".

Sœur Laura conclut en disant que la fête a été suivie aussi par des femmes du Centre de Formation Daniele Comboni, avec lequel les missionnaires comboniennes organisent un cours de couture et d'autres petites initiatives. "Demain, nous serons à Arua, une vingtaine de Comboniens, sœurs et laïcs, pour célébrer l'anniversaire du Dies Natalis et le 20ème anniversaire de la canonisation de notre Fondateur Daniele Comboni".

Le 9 octobre 1962, la Grande-Bretagne a accordé l'indépendance à la nation africaine. L'année suivante, l'Ouganda devient une république dans laquelle le leader Lango de l'Uganda People's Congress, Milton Obote, est nommé Premier ministre et le Kabaka Mutesa II Président.