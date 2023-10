Togo: Un partenariat solide entre l'UE et le Togo

La 2e session du dialogue de partenariat entre le Togo et l'Union européenne s'est déroulé lundi à Lomé.

Les travaux ont été coprésidés par Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, et Joaquin Tasso Vilallonga, l'ambassadeur européen au Togo.

Au cours de cette session, les discussions ont porté, sur des sujets d'ordre national et international d'intérêt commun, notamment la situation régionale et les efforts de paix du Togo, la lutte contre le terrorisme et la prévention du radicalisme violent, les défis du Programme d'Urgence pour la Région des Savanes, la préparation des prochaines élections législatives et régionales, les droits de l'homme et la bonne gouvernance, notamment le suivi de l'Examen Périodique Universel, indique un communiqué conjoint.

Abordant les crises politiques dans les pays de la sous-région, les deux parties ont réitéré leur soutien aux efforts de paix de la Cédéao ainsi que la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel et au pouvoir civil dans les plus brefs délais.

La partie européenne a salué les efforts du Togo dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine par l'usage de moyens pacifiques de résolution des conflits tels que les bons offices et la médiation.

Concernant la situation dans la région des Savanes, les deux parties ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la persistance des attaques terroristes dans cette région et ont renouvelé leurs engagements à renforcer davantage leur coopération afin de lutter efficacement contre ce fléau en suivant une approche intégrée et favorisant la coopération régionale

L'UE a renouvelé sa solidarité avec les victimes et son engagement à accompagner le Togo dans sa lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent à travers des appuis multiformes.

Evoquant les défis du Programme d'Urgence pour la Région des Savanes (PURS), la partie européenne a exprimé et réitéré son soutien aux projets et programmes du gouvernement togolais dans le processus et renouvelé sa disponibilité à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et leur accès aux services sociaux de base.

Pour sa part, le Togo a exprimé sa reconnaissance aux efforts consentis par ses partenaires européens dans la mise en œuvre du PURS et rassuré de sa détermination pour la réussite dudit programme.

Sur le sujet relatif à la préparation des prochaines élections législatives et régionales, le représentant européen a pris note des efforts du gouvernement dans la poursuite d'un processus électoral inclusif, transparent et pacifique.

Concernant les droits de l'homme et la bonne gouvernance, les deux parties se sont félicitées des progrès enregistrés dans la mise en œuvre des recommandations faites lors de l'Examen périodique universel (EPU) en 2022.

L'UE a saisi l'opportunité pour encourager le gouvernement à poursuivre ses efforts de consolidation de l'Etat de droit et de promotion des droits de l'homme et de la bonne gouvernance dans tous les domaines.