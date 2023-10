Tunisie: Pèlerinage - Kais Saïed s'entretient avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra

La simplification des procédures du pèlerinage et de la Omra au profit des Tunisiens et la garantie de leur accès aux meilleurs services ont été au centre de l'entretien que le président de la République Kais Saïed a eu, lundi, avec le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Taoufik Rabia.

À cette occasion, Saïed a mis en avant les relations de fraternité historiques établies entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite, affirmant la volonté commune de les consolider et les diversifier, lit-on dans un communiqué de la présidence de la République.

Le ministre saoudien a, de son côté, déclaré avoir transmis au président de la République les remerciements et les sentiments de considération du Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir soutenu sa candidature à l'organisation de l'Exposition universelle 2030 Riad expo et de la Coupe du Monde du football 2034.

Il a insisté sur le souci d'alléger les procédures et de fournir des services de qualité aux pèlerins tunisiens avec une coordination optimale entre le ministère du Hajj et de la Omra, en Arabie saoudite et le ministère des Affaires religieuses.

Il a ajouté que sa visite en Tunisie qu'il a qualifiée de « réussie et fructueuse » s'inscrit dans le cadre des préparatifs en prévision de la prochaine saison du pèlerinage. Il s'agit de la première visite d'un ministre du Hajj et de la Omra en Tunisie, a-t-il précisé.