Sénégal: Sénégal - L'argentier Mamadou Moustapha BA, grosse tête d'affiche du Hors - SÉRIE du magazine économique LEJECOS.

Une nouvelle publication aux fortes couleurs parue ce lundi en format HORS- SÉRIE Spécial Banques- Finances Octobre 2023 du magazine LEJECOS sort des sentiers battus.

Confidentiel Afrique qui détient copie en exclusivité a parcouru les si riches et volumineuses 172 pages pelliculées de ce précieux support financier et économique.

Une vraie immersion de première main dans l'écosystème des Finances du Sénégal.

A la UNE, nos confrères placardent le Ministre des Finances et du Budget, Monsieur Mamadou Moustapha BA. interview- vérité de plusieurs pages riches en informations exclusives et qui revient largement sur les performances économiques et les agrégats condolidants de résilience ret de bonne gouvernance. L'argentier de l'État est allé de son vent, comme on dit. Une bouffée d'oxygène dans les turbines des finances sénégalaises au premier degré qui donne une agréable note aux contenus fournis cette grosse tête d'affiche décrochée par l'équipe d'Ismaila BA.

Sans gants, relax, décomplexé, le Ministre des Finances et du Budget a évoqué entre autres sujets, la situation des finances publiques de l'État du Sénégal et tracé les perspectives rassurantes pour 2024. Il est également revenu sur les orientations de la politique de l'État qui a nécessité des interventions soutenues tant au niveau des politiques sectorielles que globalement dans le sens de l'atténuation des impacts.

Dans son éditorial intitulé : « A l'heure de la consolidation et des réformes » et signé d'Ismaila BA, on y fait mention des différentes étapes qui ont marqué la vie des finances courant 2022.

« L'économie sénégalaise se porte globalement bien, en dépit de la persistance des chocs à la fois endogènes et exogènes. Les perspectives à moyen terme s'annonce plus que favorable, tant au niveau des agrégats macro-économiques, que de la poursuite des politiques d'inclusion sociale », peut on lire dans l'edito.

Toujours dans le succulent Spécial Hors- SÉRIE,une interview avec le banquier sénégalais Monsieur Bocar Sy, DG de la Banque de l'Habitat du Sénégal, Président de APBEF et de la FAPBEF UEMOA. Selon le banquier, Dakar se veut comme une place de référence financière horizon 2025.

Un Focus également a été réalisé sur le classement des 42 banques au Sénégal sous le titre : » la place bancaire de Dakar: entre consolidation de l'activité d'intermediation, contraintes et réformes »

Le magazine LEJECOS qui a fini de s'imposer comme une publication de référence économique et financière s'est aussi intéressé à Monsieur Tony ODEIGHA, Directeur Général de UBA SÉNÉGAL, qui est passé à sa table. Le patron nigérian confie que: » en tant que banque panafricaine, UBA se veut un acteur majeur du développement de l'Afrique ».

L' Agriculture sénégalaise, ses contraintes qui plombent le financement.

Beaucoup de sujets, de grand intérêt ont été traités dans ce numéro spécial d'Octobre 2023.