Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 10 Octobre 2023

Niger : Résolution de la crise- Alger attend des clarifications nécessaires de Niamey

L'Algérie a décidé de surseoir à l'engagement des discussions préparatoires envisagées dans la crise au Niger, « jusqu'à l'obtention des clarifications nécessaires » au sujet de la mise en œuvre de sa médiation, a indiqué le 09 Octobre 2023 un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger. «Le mercredi 27 septembre 2023, les autorités nigériennes ont informé, par lettre officielle, le gouvernement algérien de leur acceptation de la médiation algérienne dans la crise politique, institutionnelle et constitutionnelle à laquelle le Niger est confronté», rappelle le communiqué.(Source : l’Expression)

Maroc :Marrakech - Réouverture de plusieurs monuments historiques touchés par le séisme

Plusieurs monuments historiques de la cité ocre touchés par le séisme du 08 septembre dernier ont rouvert lundi, leurs portes devant les visiteurs marocains et étrangers. A cette occasion, Bensaid a pris connaissance des mesures prises pour consolider et sécuriser ces sites après leur réouverture devant les visiteurs marocains et étrangers et les participants aux Assemblées annuelles de la Banque mondiale (Bm) et du Fonds monétaire international (Fmi). (Source : Hespress)

Mali : Marche de la Cmas du vendredi prochain- Le Cherif Ousmane Madani Haidara chez Mahmoud Dicko

Suite à l’annonce de la marche pacifique et patriotique de la Cmas, une délégation du Haut Conseil Islamique du Mali, composée par le Président Cheikh Chérif Ousmane Madani Haidara, Cheikh Ibrahim KONTAO, Thierno HADY OUMAR THIAM et MAITRE N’DIAYE était chez l’Imâm Mahmoud Dicko selon une source proche de l’imam. La délégation est venue pour solliciter le concours de l’imam Mahmoud Dicko afin qu’il demande à la Cmas de reporter à une date ultérieure sa marche pacifique et patriotique du vendredi 13 octobre 23. (Source : abamako.com)

Burkina Faso : Concertations régionales sur les réformes- Le président de l’Assemblée législative de transition fait le point

L’Assemblée législative de Transition (ALT) a remis au premier ministre, Apollinaire Kyelem de Tambela ce lundi 9 octobre 2023, le rapport général des « Journées d’échanges avec les forces vives des régions sur les réformes politiques, institutionnelles et administratives de la transition ». Au-delà des 21 réformes envisagées par le Gouvernement de Transition, les forces vives des régions ont formulé de nouvelles réformes. À l’issue de l’examen des réformes, les députés ont retenu 25 nouvelles réformes regroupées en 13 domaines. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Amadou Ba candidat- Macky gère tout seul les milliards de la campagne

C’est Amadou Ba le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Mais c’est Macky Sall le maestro de tout le dispositif qui sera mis en place. C’est Macky Sall lui-même qui a porté son choix pour que son actuel Premier ministre soit le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de 2024. Un choix qui ne s’est pas effectué au hasard. Macky sera l’homme qui tirera les ficelles et guidera les pas de son dauphin Amadou Ba qui fera tout ce que demandera le locataire du Palais. Amadou Ba pour sa campagne électorale de l’élection présidentielle, sera dans une voiture achetée par Macky Sall. Et même le chauffeur sera payé par le leader de BBY. Amadou Ba est sous la protection de Macky Sall qui en a fait son candidat à l’élection présidentielle de février 2024. Et Macky Sall ne compte pas lésiner sur les moyens, rien que pour porter son candidat à la victoire. (Source : adakar.com)

Gabon : Diplomatie- Le président de la transition attendu à N’Djamena

Le président de la transition Brice Oligui Nguema, a quitté Libreville en principe lundi 09 octobre pour se rendre à N'Djamena au Tchad, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié chez son homologue Idriss Déby Itno, a-t-on appris. Cette visite du président du Comité de Transition et de Restauration des Institutions (Cti) à N’Djamena intervient quelques semaines après la visite à Libreville, le 21 septembre dernier, de Taher Hamid Nguilin, ministre des Finances du Tchad.Il s'agira au cours de cette rencontre entre les deux présidents de transition, d'échanger sur des questions de coopération entre les deux pays, ainsi que consolider l’amitié, la fraternité et la solidarité du Gabon avec le peuple tchadien.(Source : alibreville.com)

Rca : Fake News- Une fausse alerte paralyse la ville de Bangui

Des alertes lancées sur les réseaux sociaux annonçaient la présence de rebelles à Kpangba 2, un village situé au Pk17 sur la route de Damara. Cette information provoquant un vent de panique a paralysé le village ainsi que Bangui et ses alentours. Les salles de classes ont été désertés de leurs occupants. D'après les investigations menées par le confrère Oubangui médias, la rumeur s'est répandue après qu'une habitante du village soit allée voir le chef du village pour lui conter sa mésaventure. Alors qu'elle priait sur la colline, elle a été encerclée par quatre hommes armés, dont trois Peuls Mbororo et un Centrafricain qui en avaient après son mari. Les bandits ont exigé de l'argent, mais elle n'avait que 2 000 FCFA. Finalement, ils lui ont demandé d'acheter des cigarettes avec cet argent. Un des bandits l'avertit de ne pas revenir, car d'autres arrivaient. (Source : alibreville.com)

Togo : Electricité prépayée- La Ceet annonce un retour à la normale

Les populations peuvent à nouveau effectuer leurs achats d’électricité prépayée à travers les compteurs Lafia. La panne survenue au niveau du système informatique de la Compagnie énergie électrique du Togo (Ceet), entraînant des difficultés d’achats sur le territoire a été résolue, a annoncé dimanche soir la Direction générale. Dès le signalement du problème, des dispositions rapides avaient été prises et des équipes mobilisées. (Source : alome.com)

Côte d’Ivoire : Sénat- Jeannot Kouadio-Ahoussou définitivement out

Le Chef de l’Etat, Alassane Ouattara, vient de nommer les trente-trois sénateurs comme le prévoit la Loi fondamentale de Côte d’Ivoire. Un communiqué de la Présidence ivoirienne y afférent a été rendu public, le lundi 9 octobre 2023.Le constat est que le nom de M. Jeannot Kouadio-Ahoussou, l’actuel président du Sénat, ne figure pas sur la liste. Alors que l’on sait sans se tromper que M. Jeannot Kouadio Ahoussou a été hissé à la tête de cette institution après avoir été nommé par le Président Ouattara, d’abord comme sénateur. Avant d’être choisi par ses pairs en tant que président de cette entité. C’est comme Jeannot Kouadio-Ahoussou était désormais out. Vu qu’il ne figure ni sur la liste des personnalités nommées, et n’est pas non plus élu lors des élections sénatoriales, dans sa région. (Source : Fratmat.info)

Benin : Commerce du riz - Ça Grogne

Les indo-pakistanais, détenteurs de grands magasins de riz au Bénin, se retrouvent au cœur de la polémique et à l’origine de la vive colère des semi-grossistes. A travers des posts et éléments vidéo sur la toile, il est dénoncé certaines machinations de ceux-ci. Selon Habib Ahandessi, des relations liant les indo-pakistanais aux semi-grossistes, il ressort que les semi-grossistes s’approvisionnent auprès des indo-pakistanais à un coût leur permettant de faire de bénéfices en revendant aux détaillants. Le hic est que depuis un moment, il se fait que ces indo-pakistanais se permettent de livrer le riz aux détaillants au même prix qu’ils les livrent aux semi-grossistes. (Source : acotonou.com)