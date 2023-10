Afrique: Afghanistan - Les équipes MSF mobilisées après le tremblement de terre à Hérat

communiqué de presse

Un tremblement de terre d'une magnitude de 6,3, suivi de puissantes répliques, a touché l'ouest de l'Afghanistan le samedi 7 octobre au matin. Les équipes MSF, qui soutiennent l'hôpital régional d'Hérat, sont intervenues en soutien aux hôpitaux et aux populations touchées par la catastrophe. Yahya Kalilah, en charge des programmes MSF en Afghanistan, fait le point sur la situation.

Quelle est la situation à Hérat en ce moment ?

Aujourd'hui, la région d'Hérat subit encore des répliques, ce qui est très inquiétant pour la population. Selon les données du ministère de la Santé et de l'hôpital régional d'Hérat, 2 445 décès et 2 440 blessés ont été signalés jusqu'à présent dans cette province. Cependant, dans des situations comme celles-ci, les données sont difficiles à vérifier et les chiffres peuvent changer.

À ce jour, plus de 540 patients ont été soignés à l'hôpital régional d'Hérat, tandis que les autres ont été pris en charge dans des hôpitaux privés. La plupart des personnes blessées sont des femmes et des enfants, probablement, car lorsque le tremblement de terre a frappé en milieu de matinée, ce sont eux qui étaient en majorité à la maison.

Que fait MSF ?

Ce matin, il y avait encore 340 patients à l'hôpital régional d'Hérat, pour la plupart classés comme étant des blessés légers ou modérés. Beaucoup se trouvent encore dans des tentes installées par MSF, car même s'ils pouvaient sortir de l'hôpital, ils n'ont pas de maison où rentrer. Les autorités réfléchissent à la manière de les accueillir.

Hier, les équipes MSF présentes dans différentes régions d'Afghanistan ont envoyé du matériel supplémentaire, et l'équipe d'Hérat a fait don de matériel médical pour un grand nombre de blessés à l'hôpital régional, suffisamment pour soigner 400 personnes.

Une équipe composée de personnel médical, logistique et de coordination est partie aujourd'hui pour évaluer certaines des zones les plus touchées en dehors de la ville et prodiguer les premiers soins médicaux.

Que va-t-il se passer ensuite?

Les équipes MSF restent très mobilisées et continueront à soutenir l'hôpital régional d'Hérat. Notre réponse s'adaptera si nécessaire, au fur et à mesure que la situation se clarifiera tant en ville qu'aux alentours. Le besoin le plus immédiat à l'hôpital en ce moment est de trouver un abri pour les personnes qui ont tout perdu.