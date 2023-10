Afrique: Guerre Israël-Hamas - Plusieurs pays évacuent leurs ressortissants

Alors que les combats se poursuivent entre les forces israéliennes et la branche armée du Hamas, plusieurs pays cherchent à rapatrier leurs citoyens.

Le Népal a annoncé que dix de ses ressortissants avaient péri dans l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, et de nombreux autres ont été blessés. Les Népalais décédés étaient de jeunes étudiants de l'université du Kibbutz Alumim, située à quelques kilomètres seulement de la bande de Gaza. Sur les 17 Népalais qui y étudiaient, dix sont morts, selon Katmandou, plusieurs autres blessés, et un est pour l'instant porté disparu.

En tout, 265 Népalais étudient en Israël, pour l'essentiel dans le cadre du programme de coopération agricole d'un an appelé « Learn and earn », qui permet à ces jeunes d'améliorer leurs techniques d'agriculture et d'élevage avant de rentrer au pays. Pour l'heure, l'ambassade du Népal essaie d'identifier ceux qui veulent rentrer à présent.

L'Inde, également, s'inquiète pour ses milliers d'étudiants présents en Israël. Le pays cherche à protéger ses 18 000 étudiants déployés dans l'État hébreu. Pour l'instant, aucun d'entre eux n'aurait été blessé, mais New Delhi affirme tout faire pour les rapatrier au plus vite du pays en guerre. Le ministère grec des Affaires étrangères a aussi annoncé dimanche œuvrer pour le rapatriement de « 149 touristes grecs » bloqués en Israël.

À l'instar de nombreuses compagnies aériennes européennes, l'opérateur grec Aegean Airlines a annoncé samedi l'annulation de ses vols vers et depuis Israël pour 48 heures, « pour cause de récents développements » dans la région. Pour sa part, la compagnie aérienne israélienne El Al a multiplié ses vols au départ d'Athènes vers Israël et vice versa. De son côté, le Brésil a mobilisé au moins six avions pour rapatrier ceux désirant quitter Israël et les Territoires palestiniens.

Le gouvernement polonais craint également pour la sécurité de ses ressortissants. Deux avions militaires ont été envoyés vers l'aéroport de Tel-Aviv. Environ 200 touristes polonais vont pouvoir être évacués d'Israël. Les autorités polonaises s'inquiètent en particulier pour huit étudiants d'une école de musique qui étaient sur place pour des concerts. Le ministre de la Défense nationale a donc fait le choix d'envoyer des avions militaires pour rapatrier ses citoyens. Des avions qui pourront faire face à une potentielle attaque grâce à leur système d'alarme et de défense. Les pilotes ont aussi été choisis pour être capables d'atterrir si la situation se complique à l'aéroport. Ces avions devraient emmener ces touristes en Grèce avant de pouvoir rentrer en Pologne.

Du côté de la France, au moins huit Français seraient disparus, ou décédés ou pris en otage par le Ham, a signalé le député des Français de l'étranger, Meyer Habib, dont la circonscription comprend Israël. Le Quai d'Orsay avait annoncé qu'une Française avait été tuée à la suite de l'attaque du Hamas. L'ambassade de France en Israël a également posté un message sur son compte X pour préciser à ses ressortissants que l'aéroport Ben Gourion reste ouvert. Par ailleurs, la compagnie aérienne air France a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre de la desserte de Tel-Aviv.