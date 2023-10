Afrique: Guerre Israël-Hamas - Les affrontements font plusieurs morts

Les forces israéliennes ont traqué, le 8 octobre, des centaines de combattants palestiniens infiltrés en Israël et bombardé la bande de Gaza, où des bâtiments ont été détruits. Le Premier ministre Netanyahu a évoqué une guerre longue contre le Hamas, à l'origine d'une offensive inédite lancée la veille.

« L'ennemi est encore sur le terrain en Israël, et nous renforçons nos forces surtout près de Gaza et nettoyons la zone », a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne.

Le bilan de l'offensive du Hamas est monté à plus de 700 morts et 2150 blessés côté israélien, a annoncé l'armée israélienne. Le gouvernement israélien a aussi fait état de « plus de 100 prisonniers » aux mains du Hamas.

L'organisation de secours israélienne Zaka a annoncé en soirée qu'au moins 260 corps retrouvés sur le site d'un festival de musique électronique près de Réïm. Les festivaliers, réunis dans le désert du Neguev, à proximité de la bande de Gaza, ont été attaqués samedi par des dizaines d'hommes armés arrivés par les airs et en voitures, selon les témoignages des survivants.

Dans la bande de Gaza, sous le contrôle du Hamas depuis 2007, 413 Palestiniens incluant 78 enfants et 41 femmes ont été tués. On compte aussi 2300 blessés. L'armée israélienne affirme par ailleurs avoir tué plus de 400 « militants palestiniens infiltrés ».