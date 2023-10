Maroc: Ouverture des Assemblées Générales FMI-Banque mondiale

Les assemblées générales du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale se sont ouvertes, le 9 octobre, à Marrakech (Maroc), cinquante ans après celles qui s'étaient tenues à Nairobi (Kenya).

Le Maroc focalisera sa campagne de communication autour de six principales thématiques : l'inclusion financière et digitale, le développement durable, les réformes des institutions financières internationales, l'entrepreneuriat et l'innovation, les filets sociaux et la tolérance ainsi que le vivre-ensemble.

L'objectif est d'enrichir les débats autour de sujets d'actualité sur les plans régional et international. De même, ces thématiques permettront de mettre en avant les réformes engagées dans ces domaines afin de contribuer au rayonnement de l'image du Royaume à l'international. Elles feront l'objet d'évènements à organiser par le Maroc en amont et en marge des assemblées, en collaboration avec la Banque mondiale et le FMI, éventuellement à l'occasion de visites des hauts responsables de ces deux institutions dans le pays.

Organisée une fois tous les trois ans, cette rencontre planétaire de la finance internationale doit accueillir près de 12.000 participants de haut niveau, dont 189 délégations officielles conduites par les ministres en charge de l'Économie et des Finances et les gouverneurs des Banques centrales, les présidents et directeurs généraux des institutions internationales continentales ou régionales, les patrons de la finance internationale, les experts et universitaires, les représentants d'ONG internationales ou locales et les médias nationaux et internationaux.

Rappelons que le Royaume du Maroc a été sélectionné pour accueillir ces assemblées générales annuelles au terme d'un long processus d'évaluation des candidatures déposées par treize pays. L'organisation de cette rencontre au Maroc a été officialisée en octobre 2018 par la signature d'un mémorandum d'entente entre le Royaume et les deux institutions. Initialement prévue en 2021, cette manifestation a été reportée à 2022 puis à 2023 en raison des conséquences de la pandémie de la Covid-19.

Selon la Banque mondiale, le Maroc est une terre d'accueil, de rencontres et de convergences autour de sujets et de thématiques hautement importantes. Ses infrastructures, son savoir-faire, la stabilité dont il jouit, la pertinence de ses initiatives ont fait de lui un partenaire fiable, responsable et engagé pour relever les défis planétaires.

Ainsi, en 2016, le Royaume est devenu le green hub africain en accueillant la COP 22. En 2018, le pays avait accueilli la Conférence intergouvernementale des Nations unies pour l'adoption du Pacte mondial sur les migrations. Ce qui démontre la reconnaissance des avancées réalisées par le pays sur le plan démocratique, social et économique qui ont profondément marqué les deux dernières décennies.

L'institution de Bretton Woods a souligné, par ailleurs, la résilience « exemplaire » du Maroc face à l'adversité, illustrée par sa réponse au récent tremblement de terre qui a touché plusieurs régions du pays.

De son côté, la patronne du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a donné le ton la semaine dernière. Elle a mis en garde contre « les dégâts majeurs à venir si les capacités financières des deux institutions n'étaient pas dopées ». La Banque mondiale et le FMI, qui demandent plus aux États, espèrent aussi convaincre un secteur privé encore trop discret dans ces investissements pour les pays émergents.