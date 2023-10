Algérie: Tamanrasset - Bengrina appelle à consolider le front intérieur

TAMANRASSET — Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé depuis Tamanrasset, à consolider le front intérieur par le rassemblement autour des institutions de l'Etat.

S'exprimant lors d'un meeting dimanche soir au camp de jeunes situé au quartier "Adriane", devant un parterre composé de militants du Mouvement et d'élus locaux, M. Bengrina a souligné que "l'édification d'un front intérieur solide ne sera possible qu'à la faveur de la cohésion des différentes couches sociales et à leur rassemblement autour des institutions de l'Etat".

"Cette visite à Tamanrasset, quatrième halte après celles d'Adrar, Tin-Zaouatine et d'In-Guezzam, n'a pas pour objectif la mobilisation partisane ou gagner les faveurs des gens, mais elle intervient dans l'intérêt de l'Algérie et de sa stabilité", a tenu à souligner Bengrina.

Et de préciser en substance que "l'Algérie est forte de son peuple, qui s'est forgé avec toutes ses composantes sous l'emblème national et a fini par sceller son unité par les sacrifices des martyrs de la guerre de libération nationale et les différentes épreuves et crises vécues".

M. Bengrina a, à ce titre, appelé à faire front avec les institutions de l'Etat, à leur tête le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et d'appuyer leurs démarches allant dans le sens du renforcement de la cohésion nationale et des liens entre les enfants du pays, la préservation de sa sécurité et stabilité, rendant hommage aux corps de sécurité mobilisés aux frontières, dont notamment l'Armée Nationale Populaire.

Le président d'El-Bina a, à cette occasion, réitéré le soutien indéfectible au peuple palestinien et à son droit à l'autodétermination, se félicitant dans ce cadre, du discours prononcé par le Président de la République devant la dernière Assemblée Générale de l'organisation des Nations unies (ONU), lors de laquelle il a réaffirmé la position inébranlable de l'Algérie dans le soutien des causes justes et l'appui des peuples opprimés.